معاون عمرانی استاندار لرستان گفت: تا پایان سال جاری ۱۶ مدرسه سنگی که توسط بنیاد علوی در حال ساخت است ساماندهی می‌شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان -  مهندس «مهدی مجیدی» در جلسه توسعه عدالت در فضا‌های آموزشی با اشاره به اینکه محوریت جلسه بحث انشعابات گاز مدارس جایگزین مدارس کانکسی، اظهارکرد: از مجموع ۱۷۰ مدرسه جایگزین مدارس کانکسی که احداث شده، حدود ۸۰ مدرسه فاقد گاز بود که خوشبختانه برای ۱۲ مدرسه، علمک گاز نصب شده و باید توسط سازمان نوسازی مدارس، انشعاب گاز داخل ساختمان انجام شود که ظرف ۱۰ روز آینده محقق خواهد شد.

وی افزود: برای ۳۱ مدرسه نیز نصب علمک در دستور کار قرار گرفته و ظرف ۱۵ روز آینده انجام می‌شود. همچنین ۳۸ مدرسه دیگر نیاز به احداث شبکه و علمک دارند که برآورد هزینه آن ظرف ۱۰ روز آینده توسط شرکت گاز ارائه خواهد شد تا از طریق سازمان برنامه و بودجه و کارگروهی به ریاست استاندار، اعتبار آن تامین شود.

معاون عمرانی استاندار لرستان در ادامه به موضوع ساماندهی مدارس سنگی اشاره کرد و گفت: خوشبختانه بنیاد علوی ساخت ۱۶ مدرسه را آغاز کرده و قول داده کار را با سرعت بیشتری پیش ببرد. انشالله تا پایان سال این ۱۶ مدرسه سنگی که در دستور کار است، به بهره‌برداری و افتتاح خواهد رسید.

منبع:اداره‌کل روابط‌عمومی و امور بین‌الملل استانداری لرستان

برچسب ها: مدارس سنگی ، لرستان
کشف انبار احتکار بیش از دو هزار تُن سیب‌زمینی در خرم‌آباد
ارزش محصولات کشاورزی لرستان در سال زراعی گذشته ۱۲۰ همت بوده است
