قسد در واکنش به هدف قرار گرفتن سد استراتژیک تشرین توسط پهپاد‌های انتحاری، مواضع و خودرو‌های نظامی گروه‌های تحت حمایت الجولانی را منهدم کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - نیرو‌های سوریه دموکراتیک (قسد) اعلام کردند که در پاسخ به حملات پهپادی به اطراف «سد تشرین» در شمال سوریه، یک خودرو و یک مقر نظامی متعلق به شبه نظامیان مسلح وابسته به وزارت دفاع دولت الجولانی را هدف قرار داده‌اند.

قسد در بیانیه‌ای اعلام کرد: «گروه‌های سلطان مراد، سلطان سلیمان شاه (العمشات) و الحمزات وابسته به وزارت دفاع در دولت الجولانی، با استفاده از دو پهپاد انتحاری، اطراف محوطه مسکونی سد تشرین را هدف قرار دادند. این اقدام تشدید خطرناک تنش‌ها و تداوم سیاست برهم زدن امنیت و ثبات است.» این بیانیه تاکید کرد که این حمله هیچ تلفاتی در میان نیرو‌های قسد برجای نگذاشته است.

در ادامه بیانیه آمده است: «این گروه‌ها در همان روز مجددا حملات خود را تکرار کرده و با دو پهپاد انتحاری دیگر، تپه سیریاسل در اطراف سد تشرین را هدف قرار دادند که این حمله نیز تلفاتی نداشت.»

قسد تصریح کرد: «در مواجهه با این تجاوزات مکرر، نیرو‌های ما در پاسخی مشروع و مستقیم، منابع پرتاب این پهپاد‌ها را هدف قرار دادند که منجر به هدف قرار گرفتن یک خودروی نظامی (تویوتا) و یک مقر نظامی متعلق به این گروه‌ها و برجای ماندن تلفات قطعی در صفوف آنان شد.»

پیش از این، در ۲۲ دسامبر نیز درگیری‌هایی میان گروه‌های مسلح وابسته به دولت سوریه و نیرو‌های قسد در اطراف محله‌های «شیخ مقصود» و «اشرفیه» در شهر حلب رخ داده بود. طبق آمار دیده‌بان حقوق بشر سوریه، در آن درگیری‌ها ۴ نفر کشته و ۲۵ نفر زخمی شدند.

منبع: آر تی

برچسب ها: نیروهای قسد ، تحولات سوریه
تبادل نظر
