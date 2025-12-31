شهروندخبرنگار ما فیلمی از یخ زدگی در معابر شهر آران و بیدگل استان اصفهان را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - با ورود سرمای شدید به کشور و بارش برف و باران معابر شهر لغزنده می‌شود و شهروندان را با مشکلاتی رو‌به‌رو می‌کند. در روز‌های اخیر اهالی شهرستان آران و بیدگل استان اصفهان روز‌های شاهد سرمای شدید هوا شدند؛ بطوریکه کوچه و معابر این شهرستان یخ زد و عبور و مرور را برای شهروندان دشوار کرد و دمای هوا به ۹ درجه زیر صف رسید.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: سید شهاب مرتضوی - اصفهان

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید

برچسب ها: بارش برف ، یخ زدگی معابر ، سوژه خبری
خبرهای مرتبط
سفر زمستانی به اقصی نقاط کشور به روایت شهروند خبرنگارها + فیلم و تصاویر
بارش برف به وسعت ایران در قاب دوربین شهروند خبرنگارها + فیلم و تصاویر
حسن میرزایی؛
فیلمی از یخ زدگی معابر و هوای مه آلود صالح آباد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آب شرب گل آلود معضل اهالی منطقه یک فرهنگیان اهواز شد + فیلم
قطعی مداوم آب دغدغه اهالی روستای انجم آباد رباط کریم شد + فیلم
درخواست اهالی کشمیگی بشاگرد برای هموارسازی جاده
آخرین اخبار
قطعی مداوم آب دغدغه اهالی روستای انجم آباد رباط کریم شد + فیلم
درخواست اهالی کشمیگی بشاگرد برای هموارسازی جاده
آب شرب گل آلود معضل اهالی منطقه یک فرهنگیان اهواز شد + فیلم
روستای آرا در چهاردانگه ساری با بارش برف رنگ و بوی زمستانی گرفت + عکس و فیلم
نمایی از کوه گرین نهاوند پس از بارش‌های اخیر برف + فیلم
جلوه زیبای زمستانی روستای زیارت گرگان از لنز دوربین شهروندخبرنگار
یخ زدگی معابر آران و بیدگل از لنز دوربین شهروندخبرنگار
فیلمی از برگزاری تجمع حماسی ۹ دی روز بصیرت و میثاق امت با ولایت در شهرستان اهر
مراسم جشن و شادمانی ولادت امام علی(ع) در قم + فیلم و عکس
تبریک دانش آموزان دبستان زنده یاد قاسمی شانه تراش بابل در آستانه روز پدر + فیلم
برگزاری مراسم جشن شب میلاد امام جواد ( ع ) در اهر + فیلم