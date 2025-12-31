باشگاه خبرنگاران جوان - با ورود سرمای شدید به کشور و بارش برف و باران معابر شهر لغزنده می‌شود و شهروندان را با مشکلاتی رو‌به‌رو می‌کند. در روز‌های اخیر اهالی شهرستان آران و بیدگل استان اصفهان روز‌های شاهد سرمای شدید هوا شدند؛ بطوریکه کوچه و معابر این شهرستان یخ زد و عبور و مرور را برای شهروندان دشوار کرد و دمای هوا به ۹ درجه زیر صف رسید.

شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: سید شهاب مرتضوی - اصفهان

