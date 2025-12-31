کارشناس اقتصادی گفت: به طور کلی در کوتاه مدت نمی‌توان نرخ تورم را در اقتصاد کشور کاهش داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - حسین درودیان، کارشناس اقتصادی در برنامه رادیو اقتصاد، درباره تطابق کتاب‌های اقتصادی با مقتضیات ایران گفت: کشور‌های با تورم بالا شباهت‌های زیادی به یکدیگر دارند. برخی از کشور‌ها مانند کشور‌های آمریکای جنوبی دوره‌های تورم شدیدتری نسبت به ایران تجربه کرده‌اند، اما شباهت‌های زیادی نیز در مشکلات اقتصادی دارند. به عنوان مثال، کشور‌های آمریکای جنوبی با بدهی‌های بزرگ خارجی مواجه‌اند، در حالی که ایران این مسئله را ندارد لیکن تنش‌های ارزی مشابهی را به دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های فروش نفت تجربه می‌کند.

او با تأکید بر مشابهت‌های موجود، گفت: حدود ۹۰ درصد از ویژگی‌های اقتصادی کشور‌های مورد بررسی در کتاب با ایران مشترک است و این کتاب به خوبی شرایط فعلی ایران را بدون ذکر نام این کشور توصیف می‌کند. وی همچنین به نوسانات ارزی کشور اشاره کرد و گفت: این نوسانات ناشی از مشکلات تأمین منابع است و مردم را به فکر حفظ دارایی‌های خود وا می‌دارد.

درودیان در پاسخ به این سؤال که آیا امیدی به کاهش تورم در کوتاه‌مدت وجود دارد، گفت: کاهش معنادار تورم در کوتاه‌مدت ممکن نیست، زیرا خاستگاه‌های تورم در ایران پیچیده و دشوار به حل و فصل است. فشار‌های اقتصادی، مناسبات بین‌المللی و اصلاحات داخلی، همگی عواملی هستند که بر نرخ ارز تأثیر می‌گذارند. امیدوارم که بتوانیم آسیب‌های ناشی از تورم بالا را کاهش دهیم.

او در ادامه با اشاره به دلایل تورم در ایران گفت: عمده‌ترین دلایل تورم به موضوعات اقتصادی و سیاسی برمی‌گردد و در حال حاضر مشکلاتی مانند محدودیت‌های ارزی و ناترازی اقتصادی فشار زیادی بر بازار ایجاد کرده است.

درودیان همچنین در مورد هشدار‌هایی مبنی بر احتمال ایجاد تورم ونزوئلایی در ایران گفت: به رغم مشکلات اقتصادی، فعلاً چنین شرایطی را دور از واقعیت می‌دانم. تورم‌های بسیار بالا عموماً به بحران‌های سیاسی و اجتماعی دچار می‌شوند که ایران در این شرایط نیست، هرچند وضعیت ما خوب نیست.

او در پایان گفت: در اقتصاد ایران، همزمان با مشکلات ساختاری، مردم به‌طور ضمنی قیمت‌ها را با دلار می‌سنجند و این امر می‌تواند به تضعیف اعتماد عمومی نسبت به ارزش ریال منجر شود. اما هنوز در مرز‌های فروپاشی سیاسی و اجتماعی قرار نگرفته‌ایم و باید با تدبیر و راهکار‌های اصولی با مشکلات اقتصادی مواجه شویم تا از پیچیده‌تر شدن شرایط جلوگیری کنیم.

