باشگاه خبرنگاران جوان - معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات فناوری، شامگاه گذشته (سهشنبه ۹ دیماه) اعلام کرد که در پی برودت هوا و مشکلات ناشی از ناترازی انرژی و بهمنظور رفاه حال دانشجویان و فراهمسازی شرایط مناسب برای آمادگی هرچه بهتر آنان جهت برگزاری مطلوب امتحانات پایان نیمسال، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی مجاز شدند کلاسهای هفته پایانی نیمسال جاری را بهصورت غیرحضوری برگزار کنند.
بنا بر این تصمیم، کلاسهای هفته آخر از روز ۱۴ دیماه میتواند به شکل غیرحضوری برگزار شود.
در همین راستا مدیریت خدمات آموزشی دانشگاه شهید بهشتی با صدور اطلاعیهای اعلام کرد، تمام کلاسهای آموزشی در تمامی مقاطع تحصیلی از روز یکشنبه ۱۴ دی ماه ۱۴۰۴ تا پایان نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۴ به صورت غیرحضوری برگزار میشود.
در اطلاعیه دانشگاه شهید بهشتی خطاب به دانشجویان در تمامی مقاطع تحصیلی آمده است: با استناد به نامه شماره ۲۷۷۹۲۶/۲ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با توجه به برودت هوا، ناترازی انرژی پیشآمده و به منظور رفاه حال دانشجویـان و کسب آمادگی ایشان برای برگزاری مطلوب امتحانات پایان نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵- ۱۴۰۴، کلیه کلاسهای آموزشی از روز یکشنبه ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ تا پایان این نیمسال به صورت غیرحضوری و از طریق درگاه ورود vu.sbu.ac.ir برگزار میشود.
شایان ذکر است امتحانات پایان نیمسال جاری به صورت حضوری و طبق تقویم آموزشی دانشگاه برگزار خواهد شد.
در صورت هماهنگی با واحد آموزشی، برگزاری جلسات دفاع (پایاننامه/ رساله) به صورت حضوری قابل انجام است. در غیر اینصورت با هماهنگی واحد آموزشی به زمان دیگر موکول میشود.
دانشگاه علامه طباطبایی هم با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: پیرو دستورالعمل ابلاغی معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با توجه به برودت هوا و ناترازیهای انرژی، بهمنظور رفاه حال دانشجویان و ایجاد آمادگی بهتر برای امتحانات پایان نیمسال اول، همه کلاسهای دانشگاه علامه طباطبائی، امروز چهارشنبه ۱۰ دیماه و هفته پایانی ترم (۱۴ تا ۱۸ دیماه) بهصورت مجازی برگزار خواهد شد.
امتحانات پایان نیمسال مطابق برنامه زمانبندی اعلامشده دانشگاه، بهصورت حضوری برگزار میشود.
دانشگاه تهران نیز در اطلاعیهای اعلام کرد: بر اساس اعلام معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات فناوری در پی برودت هوا و مشکلات ناشی از ناترازی انرژی و بهمنظور رفاه حال دانشجویان و فراهمسازی شرایط مناسب برای آمادگی هرچه بهتر آنان جهت برگزاری مطلوب امتحانات پایان نیمسال؛ کلاسهای دانشگاه تهران در کلیه مقاطع تحصیلی از روز یکشنبه، ۱۴ دی تا روز پنجشنبه ۱۸ دی ماه ۱۴۰۴، مطابق برنامهریزی از پیش تعیین شده به صورت برخط (Online) برگزار میشود.
همچنین برگزاری جلسات دفاع از پایان نامهها / رسالهها / پیشنهادیه (پروپوزال) رسالههای دکتری و ارائه گزارش پروژهها و تکالیف، که توسط گروه آموزشی مربوط برنامهریزی شده است با تأیید معاون آموزشی واحد مربوط، در بازه مذکور به صورت برخط (Online) بلامانع است.
یادآوری میشود امتحانات پایانی نیمسال بهصورت حضوری و مطابق با برنامه زمانبندی اعلامشده از سوی دانشگاه برگزار خواهد شد.