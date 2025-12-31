مدیر باغبانی جهاد کشاورزی گلستان گفت: باغداران گلستانی برای جلوگیری از سرمازدگی میوه های باقیمانده بر روی درختان را جمع آوری و به انبارهای مناسب منتقل کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان، نویدرضا فراهانی گفت: باغداران برای جلوگیری از سرمازدگی در باغات و گلخانه‌ها و سالن‌های پرورش قارچ مشعل گلخانه‌ها و سالن‌های پرورش قارچ خوراکی را تنظیم کنند، زیرا احتراق کامل سوخت می‌تواند مصرف آن را به طور قابل توجهی کاهش دهد.

فرهانی افزود:عایق بندی مناسب در سامانه‌های گرمایشی و انجام تعمیر دوره‌ای و تعمیر مشعل گلخانه‌ها و سالن‌های پرورش قارچ خوراکی برای اطمینان از کارکرد صحیح و کار آمد مشعل‌ها ضروری است.

وی افزود: مشعل‌های جدید و کارآمدتر و سامانه‌های کنترل خودکار می‌توانند سوخت را با بازده بالاتری سوزانده و در بلند مدت، صرفه جویی قابل توجهی ایجاد کنند.

وی به باغداران توصیه کرد: میوه‌های باقیمانده بر روی درختان را جمع آوری و به انبار‌های مناسب منتقل کنند.

فرهانی افزود: محافظت و ایجاد پوشش روی نهال‌های جوان (خصوصا در باغات تازه کاشت) و درختان آسیب پذیر با توجه به کاهش شدید دما و وزش باد (پلاستیک سیاه، گونی و نایلون)، خودداری از عملیات هرس درختان، شخم و پاکنی در باغات، خودداری از سمپاشی و محلولپاشی با توجه به کاهش محسوس دما و وزش باد، استفاده از پوشش‌هایی مانند کاه و کلش و مواد پلی اتیلنی برای باغات تازه کاشت و تنه درختان بارده بطوریکه طوقه درختان و محل اتصال شاخه‌های اصلی به تنه به علت حساس بودن به سرما حتماً پوشانده شوند می‌تواند از سرما زدگی باغات جلوگیری کند.

منبع: جهاد کشاورزی گلستان

برچسب ها: جهاد کشاورزی ، باغبانی
