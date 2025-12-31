باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا - ظهوری سرپرست اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان گفت: این کتابخانه به‌دلیل کمبود نیرو حدود یک سال به‌صورت نیمه‌تعطیل و در سه ماه گذشته به‌طور کامل تعطیل بوده است که با پیگیری‌های انجام‌شده، نیروی جدید جذب و شرایط بازگشایی آن فراهم شد.

وی افزود: با انجام برنامه‌ریزی‌های لازم، کتابخانه عمومی خیران روستای درمیان از دهم دی‌ماه فعالیت رسمی خود را از سر می‌گیرد و خدمات فرهنگی و کتابخانه‌ای به مردم منطقه ارائه خواهد داد.

سرپرست اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان با اشاره به ساعت کاری این کتابخانه تصریح کرد: این مرکز فرهنگی در روزهای یکشنبه و دوشنبه از ساعت ۱۱:۳۰ الی ۱۶:۰۰ و در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۳:۳۰ آماده خدمت‌رسانی به علاقه‌مندان خواهد بود.

ظهوری خاطرنشان کرد: کتابخانه عمومی خیران روستای درمیان و این روستا در سال‌های گذشته به‌عنوان روستای دوستدار کتاب انتخاب شده‌اند و فعال‌سازی دوباره این کتابخانه می‌تواند نقش مؤثری در توسعه فعالیت‌های فرهنگی و ترویج فرهنگ مطالعه در شهرستان درمیان داشته باشد.