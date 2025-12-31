رئیس دادگستری شهرستان جاسک، از ختم پرونده‌ای با ارزش چهارصد میلیارد ریال به سازش خبر داد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان- راضیه پودات، حجت الاسلام امامی با اعلام این خبر اظهار کرد: این پرونده که مربوط به اختلاف طرفین بر سر مالکیت هفت هکتار زمین بود، با تلاش و پیگیری دستگاه قضایی شهرستان، همکاری بسیج حقوقدانان و همراهی شورای حل اختلاف، پس از طی مراحل رسیدگی به صلح و سازش انجامید.

رئیس دادگستری شهرستان جاسک با تأکید بر اهمیت گسترش فرهنگ صلح و سازش در جامعه، افزود: حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات، علاوه بر کاهش اطاله دادرسی، موجب حفظ حقوق طرفین و تقویت آرامش اجتماعی می‌شود.

وی در پایان از نقش مؤثر بسیج حقوقدانان و شورای حل اختلاف در پیشبرد این پرونده قدردانی کرد و ابراز امیدواری نمود با تداوم این همکاری‌ها، شاهد کاهش پرونده‌های قضایی و افزایش سازش در سطح شهرستان باشیم.

