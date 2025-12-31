دادستان عمومی و انقلاب کردکوی گفت: ساخت و ساز‌های غیرمجاز در ۲۵ هزار مترمربع از زمین‌های کشاورزی شهرستان کردکوی تخریب شد.

باشگاه خبرنگاران جوان، سیدمحمد مصطفی زاده گفت: این بنا‌ها شامل ۳۵ مورد سازه غیرمجاز مانند فنس، اتاقک چوبی و سکوی بتنی بود که در راستای تبصره ۲ ماده ۱۰ جلوگیری از تغییرکاربری زمین‌های کشاورزی و باغی، تخریب شد.

وی افزود: با تخریب این بناها، ۲۵ هزارمترمربع از زمین‌های کشاورزی روستای ایلوار، آزادسازی شد.

مصطفی زاده، با بیان این که تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی، تهدیدی برای امنیت غذایی است، تاکید کرد: در برخورد با تغییر کاربری‌های غیرمجاز تعلل نمی‌کنیم و امور اراضی مکلف است با افزایش گشت‌های نظارتی، از تغییر کاربری غیرمجاز و ساخت و ساز در زمین‌های کشاورزی و باغی جلوگیری کند.

منبع: دادگستری

برچسب ها: دادگستری ، تغییر کاربری
خبرهای مرتبط
آزادسازی ۱۲ هزار مترمربع زمین‌های کشاورزی شهرستان گرگان
جلوگیری از تغییر کاربری ۷۲ هزار متر زمین کشاورزی
دادستان کل کشور:
کاهش جمعیت کیفری، نظارت بر احکام و مقابله با جنگ روانی اولویت دادستان‌هاست
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
طبخ و توزیع ۶۳ دیگ غذای تبرکی به مناسبت گرامیداشت دهه‌ مقاومت و بصیرت
باخت استقلال گنبدکاووس در مقابل شهرداری ارومیه
اعزام بیش از ۱۱ هزار زائر حج عمره از فرودگاه بین المللی شهدای گرگان
آخرین اخبار
طبخ و توزیع ۶۳ دیگ غذای تبرکی به مناسبت گرامیداشت دهه‌ مقاومت و بصیرت
باخت استقلال گنبدکاووس در مقابل شهرداری ارومیه
اعزام بیش از ۱۱ هزار زائر حج عمره از فرودگاه بین المللی شهدای گرگان
جلوگیری از تغییر کاربری ۲۵ هزار مترمربع زمین‌های کشاورزی در کردکوی
ضرورت جمع آوری میوه های باقیمانده بر روی درختان برای پیشگیری از سرمازدگی
ثبت بیشترین بارندگی گلستان در النگ دره و ناهار خوران گرگان
امدادرسانی هلال احمر به ۲۰۰ گرفتار برف در خوش‌ییلاق/ نجات دو معلم رامیانی گرفتار در برف جاده کوهستانی