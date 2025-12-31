باشگاه خبرنگاران جوان، سیدمحمد مصطفی زاده گفت: این بنا‌ها شامل ۳۵ مورد سازه غیرمجاز مانند فنس، اتاقک چوبی و سکوی بتنی بود که در راستای تبصره ۲ ماده ۱۰ جلوگیری از تغییرکاربری زمین‌های کشاورزی و باغی، تخریب شد.

وی افزود: با تخریب این بناها، ۲۵ هزارمترمربع از زمین‌های کشاورزی روستای ایلوار، آزادسازی شد.

مصطفی زاده، با بیان این که تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی، تهدیدی برای امنیت غذایی است، تاکید کرد: در برخورد با تغییر کاربری‌های غیرمجاز تعلل نمی‌کنیم و امور اراضی مکلف است با افزایش گشت‌های نظارتی، از تغییر کاربری غیرمجاز و ساخت و ساز در زمین‌های کشاورزی و باغی جلوگیری کند.

