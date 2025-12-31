باشگاه خبرنگاران جوان - متن اطلاعیه شماره ۶ جمعیت هلال‌احمر در رابطه با خطرات و سوانح جوی ۴۸ ساعت گذشته به شرح زیر است:

۱. استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، ایلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خوزستان، زنجان، سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، قزوین، کردستان، کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، گیلان، لرستان، مازندران، مرکزی، هرمزگان، همدان و یزد، در ۴۸ ساعت اخیر تحت تاثیر موج جدید جوی قرار گرفته‌اند.

۲. یکصد و ۷۷ شعبه جمعیت هلال‌احمر در ۳۴۱ منطقه عملیاتی به ۲۵ هزار و ۸۰۶ نفر از شهروندان خدمات رسانی کردند و ۲۱ مصدوم از استان‌های آذربایجان شرقی، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، خراسان شمالی و کردستان، را به مراکز درمانی انتقال دادند. همچنین در مناطق متاثر، ۳۹۴۸ نفر اسکان اضطراری داده شدند.

۳. در ۴۸ ساعت گذشته، ۱۵۴ منزل به همت نیرو‌های هلال احمر از محاصره آب خارج شدند، ۵۳۷۷ خودرو از کولاک و سیل رهاسازی شده و ۸۴۵ نفر از گرفتارشدگان در سیل و کولاک به مناطق امن منتقل شدند. با این وجود متاسفانه ۱۰ نفر از شهروندان نیز بر اثر حوادث جوی جان خود را در آذربایجان غربی، خراسان شمالی، خوزستان، کردستان و کهگیلویه و بویراحمد، از دست دادند.

۴. عملیات هلال احمر در مناطق متاثر با به کارگیری ۱۸۱۹ نیروی عملیاتی، ۴۲۴ آمبولانس و خودروی امدادی ادامه دارد و تمام ظرفیت‌ها برای پیدا کردن ۲ مفقودی در استان‌های خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد به کار گرفته شده است.

۵. به تمامی هموطنان در مناطق متاثر از بارش‌ها توصیه می‌شود تا از سفر‌های غیرضروری خودداری کنند.

۶. تمامی هموطنان از حضور در کنار رودخانه‌ها و محیط‌های آبی اجتناب و تا اطلاع ثانوی از صعود به ارتفاعات و صعود به قله‌ها خودداری کنند.

۷. شماره ۱۱۲ جمعیت هلال احمر به صورت شبانه روزی آماده پاسخگویی به شهروندان و دریافت گزارش‌ها در رابطه با حوادث احتمالی است.

منبع: هلال احمر