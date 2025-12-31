باشگاه خبرنگاران جوان- پیرحسین کولیوند چهارشنبه ۱۰ دی در آئین نکوداشت خدمات داوطلبانه و رونمایی از طرح «خادم» و مدیریت محلهمحور در سالن شهدای استانداری همدان، اظهار کرد: معتمدین محلی مأموریتی الهی بر عهده دارند و باید اخلاقمحور، مورد اعتماد و برخوردار از محبوبیت اجتماعی باشند و ارتباطشان با مردم هیچگاه قطع نشود. محور کار ما نیز باید بر پایه امانتداری، استقلال، استقامت و خدمت بیمنت به مردم استوار باشد.
وی با اشاره به سیره حکمرانی امیرالمؤمنین علی (ع)، افزود: در نگاه علوی، شناخت دقیق محلات و ارتباط مستقیم با مردم اساس مدیریت صحیح است. حضرت امیر (ع) همواره بر مشارکت مردمی، مسئولیتپذیری اجتماعی و تقویت همبستگی در جامعه اسلامی تأکید داشتند و این همان الگویی است که امروز نیز باید در مدیریت محلهمحور دنبال کنیم.
کولیوند ادامه داد: امام جواد علیهالسلام نیز با ایجاد شبکهای از وکلا و نمایندگان محلی، مدیریت جامعه را بر پایه اعتماد به نیروهای مردمی سامان دادند؛ الگویی کارآمد که امروز هم میتواند در اداره امور اجتماعی و حل مسائل محلات راهگشا باشد.
رئیس جمعیت هلالاحمر با اشاره به تجربه حضور میدانی خود در همدان در جریان جنگ ۱۲ روزه، گفت: در آن ایام از نزدیک دیدم که چگونه مدیران و مسئولان با حضور در میدان و کنار مردم بودن، آرامش را به جامعه بازگرداندند. همین خدمت صادقانه و بیواسطه، موجب تقویت اعتماد عمومی شد و نشان داد حضور واقعی در کنار مردم، اثرگذارترین شکل مدیریت است.
وی با اشاره به تأکیدات رئیسجمهور و رهبر معظم انقلاب بر مردمیسازی و سادهسازی ارتباطات، تصریح کرد: امروز باید این مسیر را با صداقت، سادگی و روانی در ارتباط با مردم ادامه دهیم تا سرمایه اجتماعی کشور حفظ و تقویت شود.
کولیوند در بخش دیگری از سخنان خود به طرحهای توانمندسازی اجتماعی اشاره کرد و گفت: در طرحهایی که از میلاد حضرت فاطمه زهرا سلاماللهعلیها آغاز شد، خانوادههای آسیبپذیر و سرپرست خانوار تحت آموزش و توانمندسازی قرار گرفتند و حدود ۳۰ هزار نفر از این طریق به خودباوری و توان مدیریت زندگی دست یافتند.
وی افزود: جوانان و نوجوانان نیازمند نشاط سالم هستند و اگر این فضا برای آنها فراهم نشود، دشمن با ابزارهایی همچون بازیهای مخرب و فضاهای ناسالم اجتماعی به بنیان خانوادهها آسیب میزند. ما وظیفه داریم اوقات فراغت سالم، شاداب و هویتبخش برای نسل جوان فراهم کنیم.
رئیس جمعیت هلالاحمر همچنین با اشاره به اهمیت تابآوری اجتماعی، گفت: اگر آمادگی و آموزشهای لازم در جامعه وجود داشته باشد، در بحرانهایی مانند ریزش ساختمانها و حوادث طبیعی، مردم میتوانند سالمتر و ایمنتر از صحنه خارج شوند و خسارات انسانی به حداقل برسد.
وی نقش امام جماعت و معتمدین محلی را در مدیریت محلهها بسیار مهم دانست و تأکید کرد: امام جماعت در محله فقط پیشنماز نیست، بلکه پناه مردم است. با همکاری امامان جماعت و معتمدین میتوان اقتصاد محلی را فعال کرد؛ همانگونه که در هلالاحمر، کمکهای خرد مردمی به دریای همدلی و خدمت تبدیل میشود.