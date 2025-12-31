رئیس جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر نقش محوری اعتماد عمومی در موفقیت برنامه‌های اجتماعی و امدادی، گفت: در حال حاضر انبار‌های پشتیبانی جمعیت هلال احمر در سراسر کشور پُر است.

باشگاه خبرنگاران جوان- پیرحسین کولیوند چهارشنبه ۱۰ دی در آئین نکوداشت خدمات داوطلبانه و رونمایی از طرح «خادم» و مدیریت محله‌محور در سالن شهدای استانداری همدان، اظهار کرد: معتمدین محلی مأموریتی الهی بر عهده دارند و باید اخلاق‌محور، مورد اعتماد و برخوردار از محبوبیت اجتماعی باشند و ارتباطشان با مردم هیچ‌گاه قطع نشود. محور کار ما نیز باید بر پایه امانت‌داری، استقلال، استقامت و خدمت بی‌منت به مردم استوار باشد.

وی با اشاره به سیره حکمرانی امیرالمؤمنین علی (ع)، افزود: در نگاه علوی، شناخت دقیق محلات و ارتباط مستقیم با مردم اساس مدیریت صحیح است. حضرت امیر (ع) همواره بر مشارکت مردمی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و تقویت همبستگی در جامعه اسلامی تأکید داشتند و این همان الگویی است که امروز نیز باید در مدیریت محله‌محور دنبال کنیم.

کولیوند ادامه داد: امام جواد علیه‌السلام نیز با ایجاد شبکه‌ای از وکلا و نمایندگان محلی، مدیریت جامعه را بر پایه اعتماد به نیرو‌های مردمی سامان دادند؛ الگویی کارآمد که امروز هم می‌تواند در اداره امور اجتماعی و حل مسائل محلات راهگشا باشد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با اشاره به تجربه حضور میدانی خود در همدان در جریان جنگ ۱۲ روزه، گفت: در آن ایام از نزدیک دیدم که چگونه مدیران و مسئولان با حضور در میدان و کنار مردم بودن، آرامش را به جامعه بازگرداندند. همین خدمت صادقانه و بی‌واسطه، موجب تقویت اعتماد عمومی شد و نشان داد حضور واقعی در کنار مردم، اثرگذارترین شکل مدیریت است.

وی با اشاره به تأکیدات رئیس‌جمهور و رهبر معظم انقلاب بر مردمی‌سازی و ساده‌سازی ارتباطات، تصریح کرد: امروز باید این مسیر را با صداقت، سادگی و روانی در ارتباط با مردم ادامه دهیم تا سرمایه اجتماعی کشور حفظ و تقویت شود.

کولیوند در بخش دیگری از سخنان خود به طرح‌های توانمندسازی اجتماعی اشاره کرد و گفت: در طرح‌هایی که از میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علی‌ها آغاز شد، خانواده‌های آسیب‌پذیر و سرپرست خانوار تحت آموزش و توانمندسازی قرار گرفتند و حدود ۳۰ هزار نفر از این طریق به خودباوری و توان مدیریت زندگی دست یافتند.

وی افزود: جوانان و نوجوانان نیازمند نشاط سالم هستند و اگر این فضا برای آنها فراهم نشود، دشمن با ابزار‌هایی همچون بازی‌های مخرب و فضا‌های ناسالم اجتماعی به بنیان خانواده‌ها آسیب می‌زند. ما وظیفه داریم اوقات فراغت سالم، شاداب و هویت‌بخش برای نسل جوان فراهم کنیم.

رئیس جمعیت هلال‌احمر همچنین با اشاره به اهمیت تاب‌آوری اجتماعی، گفت: اگر آمادگی و آموزش‌های لازم در جامعه وجود داشته باشد، در بحران‌هایی مانند ریزش ساختمان‌ها و حوادث طبیعی، مردم می‌توانند سالم‌تر و ایمن‌تر از صحنه خارج شوند و خسارات انسانی به حداقل برسد.

وی نقش امام جماعت و معتمدین محلی را در مدیریت محله‌ها بسیار مهم دانست و تأکید کرد: امام جماعت در محله فقط پیش‌نماز نیست، بلکه پناه مردم است. با همکاری امامان جماعت و معتمدین می‌توان اقتصاد محلی را فعال کرد؛ همان‌گونه که در هلال‌احمر، کمک‌های خرد مردمی به دریای همدلی و خدمت تبدیل می‌شود.

برچسب ها: هلال احمر ، کولیوند
خبرهای مرتبط
۱۰ فوتی و ۲ مفقودی در برف و کولاک و سیلاب کشور/ بیش از ۲۵ هزار نفر امدادرسانی شدند
۴ فوتی و ۹ مفقودی در برف و کولاک و سیلاب شبانه‌روز گذشته
ارائه خدمات امدادی به بیش از ۱۷ هزار نفر متاثر از سیل و برف و کولاک در کشور / ۹ نفر جان خود را از دست دادند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۰ ۱۰ دی ۱۴۰۴
اما سفره ملت خالی!
۰
۰
پاسخ دادن
آخرین وضعیت ترافیکی و جوی راه‌ها
آخرین اخبار
آخرین وضعیت ترافیکی و جوی راه‌ها
تمهیدات اتوبوسرانی برای مراسم سالگرد شهادت سردار سلیمانی
برخورد جدی پلیس راهور با صنوف مزاحم در معابر پایتخت
جمع‌آوری ۴۴۰۰ خودرو فرسوده و رها شده در سطح معابر پایتخت
جشنواره رسانه‌ای «وصالِ آرمانی» با محور تولیدات رسانه‌ای خلاق برگزار می‌شود
آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محور‌ها/ ترافیک سنگین در محور چالوس
پرداخت بخش دیگری از مطالبات مراکز درمانی از سوی سازمان تأمین اجتماعی
وجود حدود ۵۴۹ هزار نفر در صف دریافت وام ازدواج
تعامل اصناف و شهرداری تهران/ مسیر بهبود معیشت مردم در حال شکل‌گیری است
واریز مرحله ششم تسهیلات قرض‌الحسنه بازنشستگان
تعبیر شیرین خواب مادر برای مرد اعدامی
عملیات شبانه پلیس آگاهی؛ پایان کار باند خشن گوشی‌قاپی در تهران
دستگیری مخلان امنیت عمومی با شلیک پلیس
مهارت جرات‌ورزی چیست؟
رونمایی از نماد «فاتح خیبر» و آذین‌بندی گسترده شهر تهران همزمان با ولادت امیرالمؤمنین (ع)
آغاز مرمت و بازسازی خانه امین لشگر
تاکید دادستان تهران بر شناسایی نقاط حادثه‌خیز
آتش‌سوزی انبار لباس در جاده ورامین مهار شد
رئیس هلال‌احمر: انبار‌های پشتیبانی هلال احمر در کل کشور پُر است
۱۰ فوتی و ۲ مفقودی در برف و کولاک و سیلاب کشور/ بیش از ۲۵ هزار نفر امدادرسانی شدند
چند درصد تماس‌های مردمی با ۱۹۷ مربوط به شکایت از پلیس است؟
محاکمه مرد ۸۰ ساله به اتهام قتل پسرش
سرقت خشن طلا‌های مادربزرگ
طلاق به خاطر کافه‌گردی پسر جوان
انتشار گزارش مقایسه‌ای کیفیت هوای کلانشهرها/ کاهش هوای پاک و افزایش روز‌های ناسالم
آخرین جزئیات ایجاد پناهگاه در پایتخت
ترافیک سنگین در چالوس و ۳ آزادراه/ انسداد ۲۰ محور شریانی و غیر شریانی
بخش‌های خدماتی پلیس فعال است
طرح ترافیک امروز اجرا نمی‌شود
محکومیت بیش از ۸ سال برای متهمان پرونده کثیرالشاکی ساخت و فروش غیرقانونی در کهریزک