رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن گفت: علی رغم آنکه قیمت کنجاله سویا در بازار ازاد به ۸۸ هزارتومان و ذرت ۴۰ هزارتومان رسیده است، اما طی یک هفته اخیر نهاده‌ای در بازار وجود ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - حمیدرضا کاشانی رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن گفت: طی یک هفته اخیر نهاده دامی در بازارگاه نیست و از طرفی قیمت کنجاله سویا در بازار آزاد به ۸۸ هزارتومان و ذرت ۴۰ هزارتومان رسیده است که براین اساس بلاتکلیفی بر صنعت حاکم است.

به گفته وی، با توجه به وضعیت تامین نهاده، تولید بشدت دچار آسیب شده است و به رغم هشدارهای مکرر، نهاده در بازارگاه نیست، درحالیکه مسئولان هیچ اطلاعی نمی دهند که مرغدار باید چکار کند.

کاشانی با بیان اینکه مرغ ها گرسنه هستند، افزود: در شرایط فعلی قیمت معنا ندارد چراکه تولید به سبب کمبود نهاده در حال نابودی است.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن ادامه داد: سهمیه نهاده دی ماه در سامانه بازارگاه توزیع نشده و بخشی از نهاده مربوط به آذرماه بارگیری نشده است که براین اساس مرغداران در سردرگمی به سر می برند و هیچ گونه اطلاع رسانی در خصوص تامین نهاده و تعیین تکلیف صنعت نمی شود.

وی ادامه داد: با توجه به آنکه مرغ موجود زنده است و بدلیل کمبود نهاده در حال از بین رفتن است، درخصوص قیمت نمی توان اظهار نظری کرد چراکه تولیدی دیگر وجود ندارد. گفتنی است برنامه ریزی تولید با بی تدبیری های اخیر از بین رفته است.

کاشانی گفت: اگر مسئولان به قید فوریت به داد صنعت نرسند، کشور به واردکننده کالاهای اساسی تبدیل می شود که متاسفانه طی یک هفته اخیر بلاتکلیفی تامین نهاده، صدمات جبران ناپذیری به صنعت وارد می کند.

 

