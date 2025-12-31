در جریان معاملات شاخص کل بورس با افزایش ۴۸ هزار و ۶۹۶ واحد در سطح ۴ میلیون و ۷۰ هزار واحد ایستاد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - در جریان معاملات شاخص کل بورس با افزایش ۴۸ هزار و ۶۹۶ واحد در سطح ۴ میلیون و ۷۰ هزار واحد ایستاد. فملی، فارس و شپنا سه نمادی بودند که بیشترین تاثیر را در شاخص داشتند، نماد، خودرو و وبملت سه نماد پرتراکنش بودند. شاخص کل هم‌وزن نیز با کاهش ۲  هزار و ۹۴۱ واحد در ارتفاع یک میلیون و ۱۰۴ هزار واحد قرار گرفت.

برترین گروه صنعتی بورس و فرابورس

امروز گروه شیمیایی بیشترین ارزش معامله را با ارزش ۱  هزار و ۷۱۶ میلیارد تومان به خود اختصاص داد. همچنین فلزات اساسی و بانک‌ها  درتبه‌های بعدی ارزش معاملات قرار داشتند.

بیشترین ارزش و حجم معاملات سهام در بورس

اهرم، میدکو ۲ و سپر بیشترین ارزش معامله و نماد‌های خودرو، وبملت و ذوب بیشترین حجم معامله را در بورس تهران تجربه کردند.

برچسب ها: بورس ایران ، بازار سرمایه
خبرهای مرتبط
از ورود نقدینگی تا جابجا شدن نقدینگی به سمت سهام
اصلاح شاخص کل بورس/ ارزش معاملات خرد سهام در پایان مبادلات امروز از مرز ۱۹ همت عبور کرد
ریزش بیش از ۱۰۲ هزار واحدی شاخص کل بورس
فردا بورس فعال است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نحوه فعالیت شعب بانک‌های استان تهران در روز‌های پنجشنبه تا اطلاع ثانوی
صادق: مطالبات کامیون‌داران پرداخت می‌شود
ماجرای واردات گوشی با عوارض کم و غیرفعال شدن آنها چه بود؟
افزایش دمای هوا از ساعات پایانی ۱۱ دی ماه
پاک نژاد: خط قرمز، قطعی گاز تجاری و خانگی است
سخنگوی اتاق اصناف: اعتراض اصناف بخاطر عدم ثبات ارز بود + فیلم
اصفهان دومین استان عرضه کننده بنزین سوپر وارداتی خواهد بود
آخرین اخبار
ماجرای واردات گوشی با عوارض کم و غیرفعال شدن آنها چه بود؟
افزایش دمای هوا از ساعات پایانی ۱۱ دی ماه
سخنگوی اتاق اصناف: اعتراض اصناف بخاطر عدم ثبات ارز بود + فیلم
نحوه فعالیت شعب بانک‌های استان تهران در روز‌های پنجشنبه تا اطلاع ثانوی
پاک نژاد: خط قرمز، قطعی گاز تجاری و خانگی است
صادق: مطالبات کامیون‌داران پرداخت می‌شود
اصفهان دومین استان عرضه کننده بنزین سوپر وارداتی خواهد بود
مشارکت پتروشیمی‌ها در توسعه میادین گازی، کلید تأمین پایدار خوراک
از ورود نقدینگی تا جابجا شدن نقدینگی به سمت سهام
طرح ثبت نام ۵۰۰ مدیر جوان تمدید شد
نگرانی مرغداران نسبت به حذف یکباره ارز ترجیحی
کاهش ۱۵ درصدی قیمت میوه نسبت به ۱۰ روز گذشته
تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی نقطه اطمینانی برای کشاورزان
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۱۰ دی ماه
بررسی بسته حمایتی و اصلاحات ارزی و مالیاتی
همتی: ثبات اقتصادی، اولویت اول بانک مرکزی است
افزایش دو برابری ظرفیت تولید گاز در فاز ۱۱ پارس جنوبی
عرضه روغن در بازار افزایش می یابد
مشکلات اصناف در حوزه مالیات و مجوز‌ها در حال رفع شدن است/ پیگیری رفع حل مشکل درگاه ملی مجوز‌ها
زمان پرداخت یارانه ۷۰۰ هزار تومانی مشخص نیست/ پیگیر پرداخت یارانه نان هستم
مرغ‌ها گرسنه‌اند/ هشدار کاهش چشمگیر تولید تخم مرغ
کاهش هزینه‌های ساخت مسکن از طریق اجرای ماده ۵۰
وظیفه اصلی بانک مرکزی مهار تورم است/ حتماً بساط فساد و رانت ناشی از چند نرخی بودن ارز را جمع می‌کنیم
اتصال ریلی ایران به چین از طریق افغانستان
افزایش بیش از ۴۸ هزار واحدی شاخص کل بورس در روز منفی شاخص کل هم وزن
۱۲ مصوبه هیات واگذاری از شرکت ساختمان نفت تا نیروگاههای حرارتی
رد بودجه ۱۴۰۵ هشداری جدی به دولت بود/ بحران جدی در بازار مرغ و دام در راه است
اعلام سقف جدید تراکنش با رمز دوم ثابت
کشور‌های با تورم بالا شباهت‌های زیادی با یکدیگر دارند
نرخ رشد نقدینگی در کشور ۴۱ درصد است