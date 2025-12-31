باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - در جریان معاملات شاخص کل بورس با افزایش ۴۸ هزار و ۶۹۶ واحد در سطح ۴ میلیون و ۷۰ هزار واحد ایستاد. فملی، فارس و شپنا سه نمادی بودند که بیشترین تاثیر را در شاخص داشتند، نماد، خودرو و وبملت سه نماد پرتراکنش بودند. شاخص کل هم‌وزن نیز با کاهش ۲ هزار و ۹۴۱ واحد در ارتفاع یک میلیون و ۱۰۴ هزار واحد قرار گرفت.

برترین گروه صنعتی بورس و فرابورس

امروز گروه شیمیایی بیشترین ارزش معامله را با ارزش ۱ هزار و ۷۱۶ میلیارد تومان به خود اختصاص داد. همچنین فلزات اساسی و بانک‌ها درتبه‌های بعدی ارزش معاملات قرار داشتند.

بیشترین ارزش و حجم معاملات سهام در بورس

اهرم، میدکو ۲ و سپر بیشترین ارزش معامله و نماد‌های خودرو، وبملت و ذوب بیشترین حجم معامله را در بورس تهران تجربه کردند.