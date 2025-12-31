باشگاه خبرنگاران جوان- جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران در تشریح جزئیات آتشسوزی گسترده یک انبار لباس در جاده ورامین گفت: ساعت ۱۷ دقیقه بامداد امروز، وقوع این حادثه در یک انبار لباس واقع در جاده ورامین، روستای عشقآباد اعلام شد. بلافاصله چهار ایستگاه آتشنشانی به همراه دو دستگاه تانکر ۳۰ هزار لیتری آب و خودروی حامل تجهیزات تنفسی و همچنین یک دستگاه لودر و مینیلودر از آتشنشانی تهران به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: محل آتشسوزی یک انبار بزرگ در واقع گاراژ و بارانداز به وسعت بیش از چهار هزار متر مربع بود که سه محوطه انبار با سقفهای شیروانی در کنار یکدیگر قرار داشت. دو باب از این انبارها، هر کدام حدود دو هزار متر مربع وسعت داشتند که داخل آنها مقدار بسیار زیادی لباس عمدتاً لباسهای دست دوم اعم از ایرانی و خارجی نگهداری میشد و این بخشها بهطور کامل شعلهور شده بودند.
ملکی ادامه داد: به دلیل شدت حرارت، بخشی از سقفهای شیروانی این سولهها در دقایق اولیه تخریب شده بود. یکی از انبارها که وسعت کوچکتری در حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ متر مربع داشت تا ارتفاع تقریبی چهار متر و تا زیر سقف مملو از اجناس بود که همین موضوع، مسیر ورود را تقریباً غیرممکن کرده بود.
سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران اظهار کرد: آتشنشانان از چند جهت عملیات اطفای حریق را آغاز کردند و با وجود گذشت حدود ۱۱ و نیم تا ۱۲ ساعت از زمان حادثه، همچنان نیروهای عملیاتی در محل حضور دارند. البته آتش چند ساعتی است که خاموش شده و نیروها وارد مرحله لکهگیری شدند.
وی گفت: با توجه به حجم بسیار زیاد اجناس، فشردگی کالاها روی یکدیگر و همچنین تخریب بخشی از سقف انبارها، همکاران ما با استفاده از لودر دارند جابجا میکنند و مسیرهای مختلفی برای ورود و تخلیه اجناس پیدا میکنند. با این وجود عملیات لکهگیری زمانبر است، اما خوشبختانه آتش خاموش شده و عملیات کاملا تحت کنترل است.
ملکی در پایان خاطرنشان کرد: خوشبختانه تا این لحظه هیچگونه مصدومیت یا تلفات جانی در این حادثه گزارش نشده است.