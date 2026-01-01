باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - کامران نجفزاده، مجری برنامه «برمودا» در پاسخ به این پرسش که چرا لحن اجرای شما در ویژه برنامهها مطابق برنامه «برمودا» است؟ گفت: ما در شب یلدا میتوانستیم یک فضای پرهیجان با اجرای متفاوت رقم بزنیم، ولی فکر کردیم در مقایسه با سایر شبکهها که یک فضای هیجانی و شاداب دارند، شاید برخی مخاطبان بخواهند در عین اینکه ما سوالات یلدایی میپرسیم و فضای شادی با شاغلام داریم، به لایههای عمیقتری از گفتوگو وارد شویم. به همین دلیل، برخیها در تماس تلفنی با ۱۶۲ اعلام کردند که برنامه شب یلدا، برنامه متفاوتی بوده است. البته نباید مغرور شد؛ چراکه اگر راضی باشیم به نقطهای که هستیم، افولمان را رقم زدیم.
نجفزاده با تاکید بر شناخت نبض جامعه با افکارسنجی و نظرسنجی برای تولید محتوا ادامه داد: ما باید مدام افکارسنجی و نظرسنجی داشته باشیم و فضا را رصد کنیم، تا ببینیم نبض جامعه چگونه میزند و مطابق با چارچوبهای تلویزیون چه چیزی را بیشتر دوست دارند.
مجری برنامه «برمودا» در پاسخ به این سوال که اگر آن سابقه ژورنالیستی نبود، آیا به این سبک اجرا میرسیدید؟ گفت: قطعاً آموزههای خبرنگاری در پرسش و پاسخهای امروز در «برمودا» مهم است. حضور شما در عرصه خبر و سروکار داشتن با سوژههای متعدد و متفاوت بسیار کمک خواهد کرد تا بدانید در مواجهه با یک مصاحبهشونده باید از چه زوایایی ورود کنید، کجا خروج کنید، کجا تعلیق و گره مصاحبه، فراز و فرود گفتوگو داشته باشید.
این روزنامهنگار افزود: شما با خبرنگاری کردن میتوانید تخمین بزنید که کدام گفتوگو دستمایه مناسبی برای سوژه دادن، عکس دادن، مستند ساختن، تولید محتوا کردن، تحلیل و جریانسازی است.
وی در پاسخ به این پرسش که برای چند سال آینده چه چشماندازی برای خودتان تعریف کردهاید؟ آیا مسیر اجرا را ادامه خواهید داد؟ گفت: نمیدانم.