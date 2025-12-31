باشگاه خبرنگاران جوان - سردار احمد وحیدی، جانشین جدید فرمانده کل سپاه، جایگاه این نهاد را رفیع و مأموریت آن را خطیر توصیف و اظهار کرد: این نهادی مقدس است که بر حول شهدا بنا شده و این بنای استوار باید مصداق آن جامعه نمونه‌ای باشد که مدنظر است.

وی با اشاره به مراحل تکاملی انقلاب اسلامی تصریح کرد: حقیقتاً سپاه این ظرفیت بزرگ را دارد که هم مرحله سوم انقلاب یعنی دولت اسلامی و هم مرحله چهارم یعنی جامعه اسلامی را در داخل خودش مجسم کند. یعنی هم تجسم آن نظام اداری اسلامی و هم نمونه آن جامعه اسلامی باشد. این رویکرد نقطه امید و خط نشانی برای همه پیروان این مسیر است.

جانشین فرمانده کل سپاه با تأکید بر اینکه نصرت و پیروزی نهایی از جانب خداوند است، به آیه شریفه «اِن تَصبِروا و تَتَّقوا لا یَضُرُّکُم کَیدُهُم شَیئًا» استناد کرد و افزود: صبر در مقابل دشمن، ایستادگی در برابر ناملایمات و تقوا، که همان معنویت مورد تأکید حضرت آقا است، ما را در برابر هرگونه کید دشمن بیمه می‌کند.

وی با تمجید از عملکرد نسل جدید پاسداران خاطرنشان کرد: امروز سپاه مثل همیشه در اوج می‌درخشد. ما در درگیری‌های اخیر دیدیم که این جوانان ما چگونه درخشیدند. این جزو افتخارات سپاه است که مجموعه‌ای از این جوانان زبده و نخبه را دارد که دل در گرو خدا دارند و بی‌تردید پیروز خواهند بود.



سردار وحیدی یادآور شد: این عملکرد، فرمایش رهبر معظم انقلاب مبنی بر برتری جوانان امروز نسبت به نسل اول انقلاب را به اثبات رسانده است.

وی با ابراز امیدواری برای خدمت در جایگاه جدید گفت: ان‌شاءالله بتوانم به عنوان خادمی کوچک، در خدمت فرمانده محترم کل سپاه و تک‌تک پاسداران عزیز باشم و از خداوند می‌خواهم که «رَبِّ اَدخِلنی مُدخَلَ صِدقٍ وَ اَخرِجنی مُخرَجَ صِدقٍ وَ اجعَل لی مِن لَدُنکَ سُلطانًا نَصیراً».

منبع: سپاه پاسداران