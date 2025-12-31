باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر هنگامه نامداری‌تبار با اعلام این خبر اظهارکرد: پویش «من هم تست اچ‌آی‌وی می‌دهم» از ۲۰ آبان‌ماه تا ۲۰ آذرماه سال جاری با هدف بیماریابی فعال و تشخیص زودهنگام اچ‌آی‌وی در مراکز ارائه‌دهنده خدمات همچنین افزایش آگاهی عمومی، کاهش انگ و تبعیض و تسهیل دسترسی همگانی به آموزش و تست تشخیص سریع اچ‌آی‌وی در سراسر کشور برگزار شد.

وی افزود: این پویش با مشارکت و همکاری نهاد‌ها و سازمان‌های بین‌بخشی از جمله وزارت کشور، سازمان زندان‌ها، سازمان بهزیستی، ستاد مبارزه با مواد مخدر و بخش‌های مختلف وزارت بهداشت شامل شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی، معاونت درمان، مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر و اداره کنترل ایدز اجرا شد.

رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت با اشاره به نتایج نهایی پویش گفت: در مجموع ۴۳۰۸ مرکز فعال در اجرای این برنامه مشارکت داشتند و طی این مدت ۱۹۹ هزار و ۸۹۱ تست تشخیص سریع اچ‌آی‌وی انجام شد که منجر به شناسایی ۳۰۴ مورد مثبت اولیه شد.

نامداری‌تبار ادامه داد: از مجموع موارد مثبت اولیه شناسایی‌شده، ۲۶۷ نفر با موفقیت به خدمات تشخیصی و درمانی مرتبط لینک شدند که این موضوع نشان‌دهنده تقویت مسیر مراقبت و درمان در کشور است.

وی خاطرنشان کرد: بررسی و مقایسه آمار‌ها نشان می‌دهد که تعداد تست‌های انجام‌شده و موارد مثبت اولیه شناسایی‌شده در این پویش، حدود سه برابر زمان مشابه قبل از اجرای آن بوده است که بیانگر اثربخشی پویش در افزایش مراجعه داوطلبانه و تشخیص زودهنگام بیماری است.

نامداری تبار در پایان تأکید کرد: تداوم اجرای پویش‌های ملی با رویکرد مشارکت بین بخشی و اجتماعی، نقش مهمی در کنترل اچ‌آی‌وی، کاهش انتقال بیماری و تحقق اهداف برنامه ملی کنترل ایدز خواهد داشت.

منبع: وبدا