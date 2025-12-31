باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یک منبع دیپلماتیک ترکیهای اعلام کرد که ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان، روسای جمهور روسیه و ترکیه، سطح بالایی از ارتباطات مستمر و مبتنی بر اعتماد متقابل را حفظ کردهاند.
این منبع که نخواست نامش فاش شود، در گفتوگو با خبرگزاری «نووستی» روسیه افزود که آنکارا در انتظار میزبانی از رئیسجمهور روسیه در قالب یک سفر رسمی در دوره پیش رو است. او خاطرنشان کرد که گفتوگوهای دوجانبه میان دو طرف بارها کارایی خود را در حلوفصل مسائل مختلف ثابت کرده است.
این منبع گفت: «گفتوگویی مبتنی بر اعتماد عمیق میان دو رئیس برقرار شده که اثربخشی خود را در حل مسائل دوجانبه و منطقهای نشان داده است. رئیسجمهور اردوغان از جناب ولادیمیر پوتین برای سفر به ترکیه دعوت کرده و ما انتظار داریم این سفر در نزدیکترین زمان ممکن انجام شود.»
از سوی دیگر، دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین نیز پیشتر تاکید کرده بود که دعوت پوتین برای سفر به ترکیه همچنان معتبر است و خاطرنشان کرد که این سفر به محض فراهم شدن شرایط مناسب، سازماندهی خواهد شد.
منبع: آر تی