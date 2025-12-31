با اعلام رنکینگ جهانی ۲۰۲۵ در رده بزرگسالان علیرضا نصیری چهارمین وزنه‌بردار با سنگین‌ترین مهار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در رنکینگ جهانی بزرگسالان وزنه‌برداری در سال ۲۰۲۵ وارازدات لالایان ارمنستانی با ثبت رکورد مجموع ۴۶۱ کیلوگرم صدرنشین است.

او در رقابت‌های جهانی فورده نروژ در یکضرب ۲۱۱ و در دوضرب ۲۵۰ کیلوگرم را مهار کرد.

پس از او دیگر وزنه‌بردار فوق سنگین دنیا یعنی گور میناسیان بحرینی قرار دارد. میناسیان در یک ضرب ۲۰۵، در دو ضرب ۲۴۲ و مجموع ۴۴۷ کیلوگرم را به ثبت رسانده است.

اکبر ژورائف در دسته ۱۱۰ کیلوگرم قهرمانی جهان ۲۰۲۵ با رکورد مجموع ۴۲۸ کیلوگرم در رده سوم این رده بندی قرار دارد. ۱۹۶ یکضرب و ۲۳۲ دوضرب وزنه‌های مهار شده ژورائف ازبکستانی هستند.

علیرضا نصیری از ایران نیز در این رده بندی بالاتر از نورالدینوف در رده چهارم قرار گرفته است. نصیری در فورده در یکضرب ۱۸۴، دوضرب ۲۳۱ و مجموع ۴۱۵ کیلوگرم را ثبت کرده است.

در رنکینگ سال ۲۰۲۵ وزنه‌برداران و در بخش جوانان، علیرضا نصیری با مهار وزنه ۴۱۵ کیلوگرمی صدرنشین است. نصیری تنها وزنه‌بردار در این رده است که رکورد مجموعی بالای ۴۰۰ کیلوگرم دارد.

بعد از نصیری دیگر وزنه‌بردار جوان ایران یعنی ابوالفضل زارع قرار دارد. زارع در یکضرب ۱۷۶ کیلوگرم، دوضرب ۲۱۰ کیلوگرم و رکورد مجموع ۳۸۶ کیلوگرم را دارد.

ایلیا صالحی‌پور با ۳۵۶ کیلوگرم در رده بیستم و حسین یزدانی با ۳۵۲ کیلوگرم جایگاه بیست و چهارم را در اختیار دارند.

در رنکینگ نوجوانان نیز حسین یزدانی با ثبت رکورد مجموع ۳۵۲ کیلوگرم در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین صدرنشین جهان است.

