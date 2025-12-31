باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - مرتضی کامل نواب در نشست خبری جمعیت پیشرفت و عدالت ایرانی در شیراز، با ارائه توضیحاتی درباره سابقه، اهداف و برنامههای این جمعیت در حوزه مدیریت شهری و انتخابات شورای اسلامی شهر، دیدگاههای خود را تشریح کرد.
او با اشاره به سابقه بیش از بیست ساله جمعیت پیشرفت و عدالت و فعالیت آن در تمام استانها و شهرستانها گفت: این جمعیت یکی از احزاب اصلی کشور است که اعضای آن از لحاظ کمی و کیفی در سطح قابل توجهی قرار دارند و جوانان تحصیلکرده و کارآمد نقش مؤثری در آن ایفا میکنند.
دبیرکل جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی تأکید کرد که این تشکل برخاسته از گفتمان انقلاب اسلامی است و با محوریت عدالت محوری، مردمسالاری دینی، شایستهسالاری و کارآمدی، پیشرفت همهجانبه کشور را دنبال میکند.
به گفته نواب کامل، پیشرفت بدون عدالت و عدالت بدون مدیریت کارآمد معنا ندارد.
کامل نواب با تأکید بر اهمیت حوزه مدیریت شهری اظهار داشت: تصمیمات شوراها و شهرداریها مستقیماً با زندگی روزمره مردم و کیفیت خدمات عمومی مرتبط است و انتخابات شورای شهر اهمیت ویژهای دارد.
او تصریح کرد که جمعیت پیشرفت و عدالت معتقد است شورای شهر باید از سیاسیکاری غیرضروری فاصله بگیرد و بر تخصص، تعهد، پاسخگویی و حل مسائل واقعی شهروندان تمرکز کند.
این مقام مسئول همچنین عنوان کرد: مدیریت شهری آینده باید مبتنی بر برنامه، شفافیت، عدالت اجتماعی، استفاده از ظرفیت نخبگان، نیروهای جوان و کارآمد و مسئلهمحور باشد.
نواب افزود: جمعیت پیشرفت و عدالت تلاش دارد انتخابات شورای شهر را از حالت سیاسی صرف به انتخابات اجتماعی و تخصصی تبدیل کند و افرادی در شورا حضور یابند که توان حل مسائل شهری را داشته باشند.
دبیرکل جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی با اشاره به انتخابات پیشرو شورای شهر گفت: جمعیت در این عرصه نقش فعال خواهد داشت و از همه متخصصان، جوانان تحصیلکرده و صاحبنظران مدیریت شهری دعوت به عمل میآورد تا در فرآیندهای انتخاباتی مشارکت فعال داشته باشند. دفتر جمعیت پیشرفت و عدالت در استان فارس میزبان علاقهمندان خواهد بود تا در قالب تعامل و گفتوگو، لیستهای انتخاباتی مسئلهمحور تدوین شود.
کامل نواب درباره افزایش اختیارات شوراهای شهر افزود: شورای شهر باید به جایگاه واقعی خود بازگردد و اختیارات لازم در مدیریت شهری به آن واگذار شود.
او تأکید کرد که استانداران و ارکان دولت در استانها باید پذیرفته و همکاری کنند تا شورای شهر بتواند با کارآمدی، مسائل شهری را مدیریت کند و این اختیارات برای تحقق عدالت اجتماعی ضروری است.
لزوم مسئلهمحوری در شوراها
او با تأکید بر ضرورت مسئلهمحوری در شوراها گفت: شورای شهر باید به حل مسائل واقعی شهر بپردازد و انتخاب افراد باید بر اساس توانایی آنها در ارائه راهکار عملی برای مشکلات شهری انجام شود.
نواب افزود: این رویکرد باعث میشود شورای شهر از سیاسیکاری فاصله گرفته و به نهاد تخصصی و اجتماعی تبدیل شود.
کامل نواب برنامههای عملیاتی جمعیت پیشرفت و عدالت برای انتخابات شورای شهر را تشریح کرد و گفت: هفت برنامه مشخص برای هر شهر تدوین شده است تا کرسیها به افراد متخصص و صاحبنظر در حوزه مسائل شهری اختصاص یابد.
به گفته وی، این برنامهها شامل توجه به بافت تاریخی و هویت فرهنگی شهر، موضوع باغات و فضاهای سبز، کاربری زمین، گردشگری و سایر مسائل حیاتی شهری است.
دبیرکل جمعیت پیشرفت و عدالت تأکید کرد: حضور ترکیبی از مدیران با تجربه و جوانان متخصص شور و نشاط و روحیه تحول را در شوراها ایجاد کرده و امکان حل مسائل کلان شهری را فراهم میکند.
او افزود: جمعیت پیشرفت و عدالت مصمم به کنشگری فعال در انتخابات است، اما همزمان به گفتوگو و تعامل با دیگر جریانات انقلاب برای تدوین لیستهای مشترک و افزایش مشارکت اجتماعی اهمیت میدهد.
کامل نواب با اشاره به تجربه موفق مدیریت شهری در تهران گفت: اقدامات انجام شده در حوزه توسعه حملونقل عمومی، تکمیل پروژه برج میلاد، ایجاد زیرساختهای فرهنگی و هنری، توسعه فرهنگسراها و مدیریت جهادی میتواند الگویی مناسب برای شوراها و مدیریت شهری در سراسر کشور باشد.
او ابراز امیدواری کرد که این رویکرد در شیراز و دیگر استانها نیز به نحو احسن پیاده شود و به توسعه کارآمد مدیریت شهری و ارتقای عدالت اجتماعی منجر شود.
این مقام مسئول همچنین از برنامههای جمعیت پیشرفت و عدالت برای برگزاری رویدادهای هماندیشی مدیریت شهری مسئلهمحور خبر داد و گفت: این رویدادها به صورت نیمروزه در دفاتر جمعیت در سراسر کشور برگزار خواهد شد. هدف از این برنامهها فراهم کردن زمینه گفتوگو میان متخصصان، صاحبنظران و کنشگران حوزه مدیریت شهری برای تدوین راهکارهای عملیاتی و تحقق مدیریت شهری مسئلهمحور است.
جمعیت پیشرفت و عدالت به دنبال ارائه لیستهای انتخاباتی مسئلهمحور است
کامل نواب تصریح کرد: جمعیت پیشرفت و عدالت به دنبال ارائه لیستهای انتخاباتی مسئلهمحور و تخصصی است و کرسیهای شورای شهر باید به افرادی اختصاص یابد که توان حل مسائل شهری را داشته باشند.
او افزود: ترکیب مدیران باسابقه و نیروی جوان متخصص میتواند زمینه تحقق اهداف مدیریت شهری و پیشرفت اجتماعی را فراهم کند.