سودآوری اسرائیل با نسل کشی در غزه + فیلم

جنگ غزه به بازاری برای فروش ریزپرنده‌های اسرائیلی تبدیل شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - رژیم صهیونیستی تصاویری از نسل کشی در غزه را به عنوان تبلیغی برای عرضه تسلیحات و ریزپرنده های خود و فروش آن منتشر کرده است.

