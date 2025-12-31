باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - عطااللّه هاشمی عضو شورای هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی گفت: با توجه به تغییرات اقلیم و شرایط بحرانی آب های سطحی و زیرزمینی، کمبود آب بخش کشاورزی قابل کتمان نیست چراکه طی ۴۰ تا ۵۰ سال قبل بیش از حد معمول از ذخیره آب های زیرزمینی استفاده شده است.

وی با اشاره به شرایط بحرانی آب های سطحی و پشت سدها افزود: با توجه به وضعیت منابع آبی، احتمال دارد که تخصیص آب کشاورزی دچار چالش شود که این امر در کاهش تولید محصولات کشاورزی بی تاثیر نیست.

هاشمی ادامه داد: با توجه به کم بارشی و کمبود منابع آبی، کشاورزان در امر تولید باید بهبود مدیریت مزرعه را در دستور‌کار قرار دهند.

عضو شورای هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی گفت: با توجه به آنکه تغییر اقلیم امری اجتناب ناپذیر است، از دولت و حاکمیت انتظار می رود که توجه کافی نسبت به تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی داشته باشد و همواره اعتبارات مورد نیاز را تخصیص دهد تا نقطه اطمینانی برای کشاورزان باشد.