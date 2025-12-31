عضو شورای هماهنگی تشکل‌های بخش کشاورزی گفت: با توجه به شرایط تغییر اقلیم، تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی و تخصیص اعتبارات مورد نیاز امری ضروری است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - عطااللّه هاشمی عضو شورای هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی گفت: با توجه به تغییرات اقلیم و شرایط بحرانی آب های سطحی و زیرزمینی، کمبود آب بخش کشاورزی قابل کتمان نیست چراکه طی ۴۰ تا ۵۰ سال قبل بیش از حد معمول از ذخیره آب های زیرزمینی استفاده شده است.

وی با اشاره به شرایط بحرانی آب های سطحی و پشت سدها افزود: با توجه به وضعیت منابع آبی، احتمال دارد که تخصیص آب کشاورزی دچار چالش شود که این امر در کاهش تولید محصولات کشاورزی بی تاثیر نیست.

هاشمی ادامه داد: با توجه به کم بارشی و کمبود منابع آبی، کشاورزان در امر تولید باید بهبود مدیریت مزرعه را در دستور‌کار قرار دهند.

عضو شورای هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی گفت: با توجه به آنکه تغییر اقلیم امری اجتناب ناپذیر است، از دولت و حاکمیت انتظار می رود که توجه کافی نسبت به تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی داشته باشد و همواره اعتبارات مورد نیاز را تخصیص دهد تا نقطه اطمینانی برای کشاورزان باشد.

برچسب ها: محصولات کشاورزی ، بیمه محصولات کشاورزی ، آب های سطحی
خبرهای مرتبط
تولیدات صنعتی عامل اصلی تغییر اقلیم و تهدید امنیت غذایی
رشد ۵۰۰ درصدی تولید محصولات کشاورزی در ۴۰ سال اخیر
خودکفایی در محصولات کشاورزی بدون دانش امکان پذیر نیست+ فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نحوه فعالیت شعب بانک‌های استان تهران در روز‌های پنجشنبه تا اطلاع ثانوی
صادق: مطالبات کامیون‌داران پرداخت می‌شود
ماجرای واردات گوشی با عوارض کم و غیرفعال شدن آنها چه بود؟
افزایش دمای هوا از ساعات پایانی ۱۱ دی ماه
پاک نژاد: خط قرمز، قطعی گاز تجاری و خانگی است
سخنگوی اتاق اصناف: اعتراض اصناف بخاطر عدم ثبات ارز بود + فیلم
اصفهان دومین استان عرضه کننده بنزین سوپر وارداتی خواهد بود
آخرین اخبار
ماجرای واردات گوشی با عوارض کم و غیرفعال شدن آنها چه بود؟
افزایش دمای هوا از ساعات پایانی ۱۱ دی ماه
سخنگوی اتاق اصناف: اعتراض اصناف بخاطر عدم ثبات ارز بود + فیلم
نحوه فعالیت شعب بانک‌های استان تهران در روز‌های پنجشنبه تا اطلاع ثانوی
پاک نژاد: خط قرمز، قطعی گاز تجاری و خانگی است
صادق: مطالبات کامیون‌داران پرداخت می‌شود
اصفهان دومین استان عرضه کننده بنزین سوپر وارداتی خواهد بود
مشارکت پتروشیمی‌ها در توسعه میادین گازی، کلید تأمین پایدار خوراک
از ورود نقدینگی تا جابجا شدن نقدینگی به سمت سهام
طرح ثبت نام ۵۰۰ مدیر جوان تمدید شد
نگرانی مرغداران نسبت به حذف یکباره ارز ترجیحی
کاهش ۱۵ درصدی قیمت میوه نسبت به ۱۰ روز گذشته
تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی نقطه اطمینانی برای کشاورزان
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۱۰ دی ماه
بررسی بسته حمایتی و اصلاحات ارزی و مالیاتی
همتی: ثبات اقتصادی، اولویت اول بانک مرکزی است
افزایش دو برابری ظرفیت تولید گاز در فاز ۱۱ پارس جنوبی
عرضه روغن در بازار افزایش می یابد
مشکلات اصناف در حوزه مالیات و مجوز‌ها در حال رفع شدن است/ پیگیری رفع حل مشکل درگاه ملی مجوز‌ها
زمان پرداخت یارانه ۷۰۰ هزار تومانی مشخص نیست/ پیگیر پرداخت یارانه نان هستم
مرغ‌ها گرسنه‌اند/ هشدار کاهش چشمگیر تولید تخم مرغ
کاهش هزینه‌های ساخت مسکن از طریق اجرای ماده ۵۰
وظیفه اصلی بانک مرکزی مهار تورم است/ حتماً بساط فساد و رانت ناشی از چند نرخی بودن ارز را جمع می‌کنیم
اتصال ریلی ایران به چین از طریق افغانستان
افزایش بیش از ۴۸ هزار واحدی شاخص کل بورس در روز منفی شاخص کل هم وزن
۱۲ مصوبه هیات واگذاری از شرکت ساختمان نفت تا نیروگاههای حرارتی
رد بودجه ۱۴۰۵ هشداری جدی به دولت بود/ بحران جدی در بازار مرغ و دام در راه است
اعلام سقف جدید تراکنش با رمز دوم ثابت
کشور‌های با تورم بالا شباهت‌های زیادی با یکدیگر دارند
نرخ رشد نقدینگی در کشور ۴۱ درصد است