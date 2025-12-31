رئیس کل بانک مرکزی گفت: هدف اصلی من ایجاد ثبات اقتصادی است و این کار را خواهم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، در سخنانی اظهار کرد: خوشحال هستم که با مردم عزیز صحبت می‌کنم. من قبلاً گفته‌ام که وظیفه اصلی بانک مرکزی مهار تورم و کنترل بانک‌هاست.

همتی در ادامه تصریح کرد: این نکته را تأکید می‌کنم که برگشت من به بانک مرکزی و دولت به خاطر این است که شرایط را برای خدمت فراهم می‌بینم. فکر می‌کنم کشور ما نیاز به تلاش همه ما دارد و امیدوارم ان‌شاءالله با همکاری همه نهادها، از جمله مجلس، قوه قضائیه و اعضای محترم دولت، بتوانیم شرایط موجود اقتصادی را سر و سامان دهیم.

به شدت با ناترازی بانک‌ها برخورد می‌کنم

او افزود: هدف اصلی من ایجاد ثبات اقتصادی است و این کار را خواهم کرد. بانک مرکزی در کسری بودجه دخالتی ندارد به شدت با ناترازی بانک‌ها برخورد می‌کنم.

حتما به بازار سرمایه کمک خواهم کرد

او افزود: حتما به بازار سرمایه کمک خواهم کرد در خصوص برخورد با بانک‌های ناتراز که عامل مهم تورم در کشور هستند همچنین مدیریت ارز یکپارچه در شرایط تحریمی که از جمله بحث‌های مهم است صحبت خواهم کرد؛ معیشت مردم بسیار مهم است و این را بانک مرکزی به عنوان اولویت اصلی پیگیری خواهم کرد؛ حتماً بساط فساد و رانت ناشی از چند نرخی بودن ارز را جمع می‌کنیم.

حفظ ذخایر ارزی و تقویت آن مهم‌تر از مداخلات

او افزود: مسئول نرخ گذاری ارز نباید بانک مرکزی باشد بانک مرکزی باید جلوی نوسانات نرخ ارز را بگیرد به امید خدا کانالی را برای نرخ ارز تعیین خواهیم کرد که در این کانال بر اساس روند اقتصاد کشور به این روند ثبات دهیم بنابر این حفظ ذخایر ارزی و تقویت آن مهم‌تر از مداخلات است.

رئیس کل بانک مرکزی بیان کرد: ناترازی بانک‌ها منجر به اضافه برداشت از بانک مرکزی، افزایش نقدینگی و در نهایت تورم و افزایش نرخ ارز می‌شود.

به تدریج ارز ترجیحی را حذف و ارز را تک نرخی میکنیم

او تاکید کرد: من به مجلس احترام میگذارم حتما با آنها مشورت خواهم کرد، اما باید مسائل اقتصادی را باید بر اساس چیزی که فکر میکنم درست است و علم اقتصاد و شرایط عمل کنم؛ تا به حال چندین بار ارز ترجیحی داده‌ایم و آخرش مجبور به احیا و شوک قیمتی شده‌ایم و مقدار زیادی ارز از دست دادیم؛ مرغ، برنج، گوشت، روغن و ... ارز ترجیحی می‌گیرند، اما قیمت هایشان هر روز بالا می‌رود؛ به تدریج ارز ترجیحی را حذف و ارز را تک نرخی میکنیم.

او در خصوص وام ازدواج هم بیان کرد: چرا بانک‌ها اعتبار ندارند اگر اعتبار ندارند باید بین بخش‌های مختلف تنظیم کنند وام ازدواج قانون است برای آن برنامه وجود دارد به دنبال آن میرویم.

همتی در ادامه اظهار کرد: با شرکت‌هایی که ارز را دریافت کرده‌اند و هنوز آن را برنگردانده‌اند برخورد می‌کنیم و حتما ارز را برمیگردانیم. سازوکاری ایجاد خواهم کرد که همه ارز‌های خود را بیاورند و شاهد این شرایط نباشیم مقررات مقداری دست و پا گیر است بنابر این یکی از برنامه‌های ما جمه آوری برخی سامانه‌های اضافه است ظرف دو هفته آینده برنلمه‌های اصلی خود را اعلام میکنیم.