باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی -مقامات ترکیه امروز چهارشنبه اعلام کردند که طی یک عملیات امنیتی همزمان در ۲۵ استان این کشور، ۱۲۵ نفر به اتهام عضویت در گروه تروریستی «داعش» بازداشت شدند.
علی یرلیکایا، وزیر کشور ترکیه در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «در عملیاتهای امنیتی همزمان که صبح امروز توسط نیروهای ژاندارمری و پلیس در ۲۵ استان اجرا شد، ۱۲۵ مظنون به عضویت در گروه داعش را دستگیر کردیم.»
او اعلام کرد که این عملیاتها با هماهنگی فرماندهی کل ژاندارمری و سازمان امنیت ترکیه انجام شده است. وزیر کشور ترکیه تاکید کرد: «کسانی که علیه برادری، وحدت و همبستگی ما توطئه میکنند، کسانی که به دنبال سوءاستفاده از دین ما هستند و کسانی که به ارزشهای ما حمله میکنند، چیزی جز قدرت دولت و وحدت ملت ما را نخواهند دید.»
شایان ذکر است که در سالهای نخست جنگ داخلی سوریه، ترکیه به دلیل اولویت دادن به سرنگونی بشار اسد، متهم بود که چشمان خود را بر روی عبور تروریستهای خارجی از مرزهایش بسته است. در آن زمان، گزارشهای متعددی از سوی رسانههای غربی و مخالفان اردوغان منتشر شد که مدعی خرید نفت داعش توسط شبکههایی در ترکیه و درمان مجروحان این گروه تروریستی در بیمارستانهای مرزی ترکیه بود.
نقطه چرخش این رابطه، حملات تروریستی خونین داعش در داخل خاک ترکیه مانند بمبگذاری در فرودگاه آتاتورک بود. این اتفاقات باعث شد ترکیه تغییر روش داده و در سال ۲۰۱۶ با عملیات «سپر فرات» رسما وارد جنگ مستقیم با داعش شود.
منبع: آر تی