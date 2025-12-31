رئیس کمیته گردشگری و میراث فرهنگی شورای شهر تهران از مرمت و بازساری بنای تاریخی خانه «امین لشگر» خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سید احمد علوی در بازدید از خانه تاریخی امین لشگر در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با پیگیری‌های موثر کمیته گردشگری و میراث فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران، همراهی شهرداری تهران و به‌ویژه شهرداری منطقه ۱۲، طرح مرمت این بنای تاریخی در کوتاه‌ترین زمان ممکن آماده و مجموعه نیز محصور شد.

وی افزود: امروز نیز در بازدید میدانی انجام‌شده، کارگران و پیمانکاران مشغول عملیات مرمت این مجموعه تاریخی بودند. خوشبختانه با توجه به اینکه طرح مرمت از پیش آماده شده و اقدامات اولیه انجام شده بود، آسیب‌های واردشده تاثیر جدی بر روند مرمت نداشته است.

علوی ابراز امیدواری کرد: این بنای ارزشمند هرچه سریع‌تر برای ارائه خدمات فرهنگی و اجتماعی در بافت تاریخی منطقه ۱۲ آماده و در اختیار شهروندان قرار گیرد.

عضو شورای اسلامی شهر تهران همچنین در خصوص امضای تفاهم‌نامه تملک خانه استاد نفیسی میان ورثه و شهرداری تهران نیز گفت: همزمان با میلاد باسعادت امام جواد علیه‌السلام، تفاهم‌نامه تملک خانه استاد نفیسی میان ورثه و شهرداری تهران به امضا رسید. این خانه که پیش‌تر با مشکلات حقوقی و ورود یکی از بانک‌ها برای مصادره مواجه شده بود، ان‌شاءالله توسط شهرداری تهران خریداری می‌شود و به مجموعه خانه‌های مشاهیر و مفاخر شهر تهران خواهد پیوست.

