باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته در سیما و سیاستهای ابلاغ شده، شبکهها به پیشواز دو مناسبت مهم و هم زمان میلاد حضرت مولی الموحدین علی (ع) و سالروز شهادت سردار دلها میروند.
در روز پدر و مراسم معنوی اعتکاف، شبکههای سیما با بازنمایی این مراسم که با نشاط همراه خواهد بود، تصویری از قدرت معنوی جوانان و نوجوانان ایران اسلامی را به تصویر خواهند کشید.
در ادامه به تشریح برنامههای هر شبکه پرداخته شده است؛
شبکه یک سیما
برنامه «سایهسار» روز شنبه به مناسبت میلاد امیرالمؤمنین علی (ع) از ساعت ۹ تا ۱۱ صبح بهصورت زنده از شبکه یک سیما پخش میشود.
این برنامه با برقراری ارتباط تصویری زنده از ۳۲ نقطه کشور، پویش «به نیت حاج قاسم» و آیین درختکاری همزمان در نقاط مختلف ایران را به تصویر میکشد. برنامه «سایهسار» به تهیهکنندگی سید حمیدرضا رضایی با رویکردی فرهنگی و مناسبتی، جلوههایی از این اقدام نمادین را در قاب رسانه ملی نمایش میدهد.
برنامه «سیمای خانواده» نیز در روز میلاد امیرالمؤمنین (ع) با حضور عروس و دامادها، اجرای خوانندگان مختلف و آیتمهای شاد و خانوادگی، حالوهوایی عیدانه و مناسبتی را برای مخاطبان شبکه یک فراهم میکند.
همچنین برنامه «امشب» شبکه یک سیما به مناسبت میلاد حضرت علی (ع) و روز پدر، روز جمعه ۱۲ دیماه در دو بخش روی آنتن میرود. این برنامه در بخش اول از ساعت ۲۰ تا ۲۱ و در بخش دوم از ساعت ۲۳ تا ۱:۳۰ بامداد پخش میشود.
این ویژهبرنامه میزبان مهمانان متنوعی از جمله شعرا، ورزشکاران، فیلمسازان، هنرمندان و همچنین خانواده شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه خواهد بود. اجرای نعتخوانی در مدح حضرت امیرالمؤمنین (ع)، حضور گروههای سرود، شعرخوانی و مولودیخوانی از بخشهای اصلی این برنامه است.
آیتمهایی با محوریت رابطه پدر و فرزندی، فضای صمیمی وخانوادگی، روایت سختیها و مسئولیتهای پدران سرزمینمان نیز در این برنامه گنجانده شده است.
علاوه بر این، برنامه «صبح بخیر ایران» نیز همزمان با میلاد امیرالمؤمنین علی (ع) و روز پدر از ۶ تا ۹ صبح با حضور مهمانان مختلف و در فضایی شاد، صمیمی و عیدانه روی آنتن شبکه یک سیما میرود.
شبکه دو سیما
همزمان با فرارسیدن سیزدهم رجب، میلاد باسعادت حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) و روز پدر، شبکه دو سیما ویژهبرنامه «از مامان بگو» را با نگاهی متفاوت و قدردانانه، پنجشنبه و جمعه ۱۱ و ۱۲ دیماه ساعت ۲۲ روی آنتن شبکه دو میرود و گزیدهای از آن نیز شنبه ۱۳ دیماه پخش خواهد شد. این برنامه در ادای دینی صادقانه، به سراغ پدرانی میرود که در طول پخش «از مامان بگو» روزی مهمان این برنامه بودند؛ مردانی موفق که از جایگاه فرزند، با احترام و فروتنی، از فداکاریها و نقش تعیینکننده مادرانشان در مسیر زندگی و موفقیت سخن گفتند و امروز، خود در قاب تکریم قرار میگیرند.
«عصر خانواده» نیز با ویژهبرنامهای متناسب با روز پدر، شنبه ۱۳ دیماه ساعت ۱۸ با اجرای محسن آزادی، فاطمهسادات متولیان و نیلوفر شاهرخی، به روی آنتن میرود. این برنامه با آیتمها و مهمانان ویژه، به بازخوانی جایگاه پدر در خانواده ایرانی میپردازد؛ پدری که در سکوت، تکیهگاه است و در عمل، مسیرساز. تهیهکنندگی این برنامه را علیاکبر کریمی و کارگردانی آن را رضا داستانی بر عهده دارند.
برنامه «نقل و نقل» نیز با رویکردی متناسب با این مناسبت شنبه ۱۳ دی حوالی ساعت ۲۳، یکشنبه ۱۴ دی ۲۳:۳۰ و دوشنبه ۱۵ دی ساعت ۲۳ به صورت گزیده روانه آنتن میشود. این برنامه با اجرای حامد عسکری و میزبانی از مهمانانی ویژه، فضایی گفتوگومحور، صمیمی و اندیشهمحور را برای بزرگداشت مقام پدر و بازخوانی الگوهای پدرانه در فرهنگ ایرانی ـ اسلامی فراهم میکند.
«نقل و نقل» در این ویژهبرنامه، با تکیه بر روایت، شعر، گفتوگو و تجربههای زیسته، به ساحت پدرانگی از منظر اخلاق علوی، مسئولیتپذیری، صبر و همراهی میپردازد و تلاش میکند تصویری انسانی و قابل لمس از نقش پدر در خانواده و جامعه ارائه دهد. این برنامه به تهیهکنندگی محمدحسام مدنی، سردبیری و کارگردانی علیرضا کاردانامین و با اجرای حامد عسکری، یکی از بخشهای شاخص کنداکتور شبکه دو در بزرگداشت سیزدهم رجب و روز پدر بهشمار میآید.
همچنین «صبحانه ایرانی» نیز با حالوهوایی متناسب با این مناسبت، در کنداکتور شبکه دو قرار گرفته است. پخش مستندهای ویژه روز پدر، فیلمهای سینمایی، کلیپها و نماهنگهای مناسبتی نیز بخش دیگری از تدارک شبکه دو برای بزرگداشت این روز است.
شبکه دو سیما همزمان با فرارسیدن سیزدهم دیماه، سالروز شهادت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی، مجموعه فیلمهای کوتاه داستانی «مدار» با ۱۰ روایت برگرفته از خاطرات یاران شهید حاج قاسم، چهرهای نزدیک و ملموس از مکتب سلیمانی را به تصویر میکشد؛ قصههایی کوتاه از رفاقت، ایمان، مسئولیت و بصیرت که هر روز ساعت ۱۷:۴۰ از شبکه دو پخش میشود.
در ادامه این نگاه نسلمحور، برنامه «کوهپایه» نیز با ساختاری متفاوت و بدون مجری، بستری برای گفتوگوی بیواسطه نوجوانان با چهرههای فرهنگی و اجتماعی فراهم کرده است؛ گفتوگویی که در آن، حاج قاسم نه بهعنوان اسطورهای دور، بلکه الگویی قابل فهم و زیستپذیر بازشناسی میشود. «کوهپایه» شنبه تا سهشنبه هر هفته ساعت ۱۶:۳۰ روی آنتن شبکه دو میرود.
برنامه «نوسان» نیز در همراهی با این مناسبت، با پخش مستندی ویژه به سالروز شهادت سردار دلها میپردازد. این برنامه که شنبه تا چهارشنبه پس از خبر ۲۰:۳۰ روی آنتن شبکه دو میرود، در روز ۱۳ دیماه با تمرکز بر ابعاد شخصیتی و مکتب مقاومت شهید حاج قاسم سلیمانی، همراهی ویژهای با این رویداد ملی خواهد داشت.
در کنار این برنامهها، مستندهای متعددی نیز به مناسبت سالروز شهادت سردار دلها روی آنتن میرود؛ مستند «عظمت پنهان» روز پنجشنبه ۱۱ دیماه ساعت ۱۴، مستند «آن روز» روز جمعه ۱۲ دیماه حوالی ساعت ۷:۱۵ و مستند «آورتین» روز جمعه ۱۲ دیماه حوالی ساعت ۱۴:۱۵ پخش خواهد شد.
برنامههای «صبحانه ایرانی»، «عصر خانواده»، «نَقل و نُقل»، «از مامان بگو» و «پاورقی» نیز در این ایام با رویکردی متناسب با این مناسبت ملی و فرهنگی، به مرور ابعاد مختلف مکتب مقاومت و شخصیت شهید حاج قاسم سلیمانی خواهند پرداخت.
شبکه سه سیما
ویژه برنامه «سه به بعد» با حال و هوای روز میلاد حضرت علی (ع) جمعه ساعت ۱۴ و شنبه ساعت ۱۵ روی آنتن میرود.
برنامه «محفل ستاره ها» نیز جمعه و شنبه ۱۲ و ۱۳ دی ماه حوالی ساعت ۲۱:۳۰ پخش میشود.
همچنین برنامه «سلام صبح بخیر» نیز منعطف با این مناسبت پنجشنبه و جمعه ساعت ۸ و شنبه ساعت ۱۰ روی آنتن میرود.
همچنین مستند تحلیلی «آخرین میدان» به تهیهکنندگی و کارگردانی محسن فارسی، چهارشنبه ۱۰ دیماه، ساعت ۲۳:۳۰ از شبکه سه سیما روی آنتن میرود.
مستند «آخرین میدان» با نگاهی تحلیلی به نقش شهید سپهبد قاسم سلیمانی در تحولات غرب آسیا، وقایع منطقه را از دهه ۹۰ میلادی تا زمان شهادت ایشان بررسی میکند و با تمرکز بر روابط علت و معلولی، به ریشههای شکلگیری جریانهای تکفیری، از جمله داعش، میپردازد؛ روندی که از تحولات افغانستان و عراق آغاز شده و تا سیاستهای آمریکا در منطقه امتداد یافته است.
شبکه چهار سیما
«آمرلی» که یک برنامه نمایشی است در روز جمعه ۱۲ دی ساعت ۲۲ به روی آنتن شبکه چهار میرود. این برنامه نمایشی داستانی درباره جنگ و دفاع و مقاومت به ویژه حضور زنان در کار دفاع از کشور در مقابل دشمن ساخته دست پروده آمریکا، داعش است.
در روز شنبه ۱۳ دی مصادف با ۱۳ رجب، روز میلاد مولی علی علیه السلام، ساعت ۱۶، سخنرانی دکتر رحیمپور ازغدی ویژه ولادت حضرت علی علیه السلام از شبکه چهار پخش میشود.
همچنین در ادامه سلسله مستندهای ویژه هفته مقاومت، مستند «شمع جمع» شنبه ۱۳ دی ساعت ۲۳ پخش میشود. این مستند به بررسی زیست اجتماعی و سیاسی سید حسن نصرالله و نقش او در ایجاد انسجام میان طوایف مختلف لبنان میپردازد.
روز یکشنبه، ۱۴ دی ساعت ۲۳ مستند «محمد ایرانی» پخش خواهد شد که این مستند پرترهای درباره زندگی مبارزاتی شهید دکتر محمدحسین رمضانخانی است.
شبکه نسیم
برنامههای «خوش نمک»، «ماندنی ها»، «برمودا» و «چهل تیکه» منعطف با روز میلاد حضرت علی (ع) و روز پدر روی آنتن میرود.
«خوش نمک» جمعه و شنبه، «ماندنی ها» و «برمودا» شنبه و «چهل تیکه» جمعه پخش میشوند.
شبکه آموزش سیما
در این ایام، مستندهای «کمی آنطرفتر» و «خانه مادری» و همچنین مسابقه «نسل استوار» به مناسبت سالروز شهادت حاج قاسم سلیمانی از آنتن شبکه آموزش پخش میشود. همچنین نماهنگهای ویژه ولادت حضرت علی (ع) با عناوینی، چون «خانه پدری»، «جانم علی»، «پناه»، «حب علی»، «بابا حیدر»، «طبیب» و «عشق بینالمللی» در جدول پخش این شبکه قرار گرفتهاند.
ویژهبرنامه «مثبت آموزش» نیز روز ۱۳ دیماه با حضور میهمانان ویژه، اجرای سرودهای متناسب و بخشهایی در گرامیداشت میلاد حضرت علی (ع) و روز پدر، روی آنتن شبکه آموزش سیما میرود.
شبکه قرآن و معارف سیما
شبکه قرآن و معارف سیما با ویژه برنامههای زنده «آرمان»، «شبستان»، «حالت پرواز»، «قرارگاه»، «شبهای تلاوت» و «قرارگاه اندیشه» به مناسبت میلاد امام علی (ع) و ایام اعتکاف همراه بینندگان قرآنی است.
شبکه قرآن و معارف سیما چندی است با ویژه برنامه «حالت پرواز» به استقبال روزهای اعتکاف رفته است. «حالت پرواز» از شنبه ۶ دی ماه آغاز شده و دوشنبه ۱۵ دی ماه پایان مییابد. این برنامه ارائه دهنده مجموعهای از مفاهیم معنوی است که با هدف ارتقاء روحی و معنوی معتکفین آماده و پخش میشود.
«حالت پرواز» به صورت زنده از شنبه ۶ دی تا دوشنبه ۱۵ دی ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه قرآن و معارف سیما پخش میشود.
پس از این «آرمان» با ویژه برنامهی اعتکاف، میزبان بینندگان است. این برنامه با اجرای مهدی صفری، جمعه ۱۲ دی ماه ساعت ۲۱ به صورت زنده از شبکه قرآن سیما پخش میشود.
ضمنا در ۱۳ دی ماه مصادف با ۱۳ رجب، برنامه «شبستان» به صورت زنده از حرم مطهر حضرت معصومه (س) پخش میشود.
در ادامه برنامه زنده «قرارگاه» نیز ساعت ۲۱ پخش میشود. این برنامه پلی است میان مفاهیم عمیق دینی و مسائل روز جامعه.
همچنین «شبهای تلاوت» هم در همان شب، ساعت ۲۲:۱۵ به صورت زنده پخش میشود. این برنامه در ولادت امیرالمومنین (ع) مجموعهای از زیباترین تلاوتهای جهان اسلام را تقدیم عاشقان اهل بیت خواهد کرد.
در انتها برنامه «قرارگاه اندیشه» در ساعت ۲۳ ارائه میشود. این برنامه گفتمانی است اندیشمندانه از سیره سیاسی و عملی اهل بیت (ع) در پیشبرد اهداف جامعه اسلامی و دیگر مفاهیم ناب اسلامی.
شبکه نمایش
به مناسبت میلاد حضرت علی (ع) و گرامیداشت روز پدر، شبکه نمایش در روزهای پنجشنبه، جمعه و شنبه ۱۱، ۱۲ و ۱۳ دی ماه مجموعهای ویژه از فیلمهای سینمایی ایرانی و خارجی را برای مخاطبان تدارک دیده است.
فیلمهای «وقتی تو خواب بودی»، «پاکباخته»، «مشت افسانهای»، «شکار شیاطین»، «مغز متفکر»، «مهر پدری»، «پسر کابلی»، «باجه تلفن»، «آشپز باشی»، «۴۷ رونین»، «اسکیتهای نقرهای»، «ترور»، «دریا سالار» و «جدال مرد و زنبور» در روزهای پنجشنبه، جمعه و شنبه ۱۱ تا ۱۳ دی ماه از شبکه نمایش روی آنتن خواهند رفت.
شبکه افق
به مناسبت روز میلاد امام علی (ع) و سالگرد شهادت سردار سلیمانی برنامه زنده «جاذبه» پنجشنبه ساعت ۲۲، جمعه ساعت ۲۱، شنبه ساعت ۲۳ و یکشنبه ساعت ۲۲:۵۰ پخش میشود.
برنامه «ایران من» نیز به صورت زنده جمعه از ساعت ۲۲ و شنبه از ساعت ۹ در جدول پخش شبکه افق قرار گرفته است.
مستند «چشمه خورشید» نیز شنبه ساعت ۱۵ پخش میشود. همچنین میان برنامهها و مولودیهای مناسبتی نیز در فواصل برنامهها پخش میشود.
شبکه مستند
به مناسبت سالگرد شهادت سردار سلیمانی؛ مجموعه مستند «لشکر سلیمان» هر روز ساعت ۱۹ پخش میشود.
همچنین مستند بلند «ثمر» (همکار خدا) پنجشنبه ۱۰ دی ساعت ۲۲ پخش میشود.
شبکه کودک
پویانمایی «ماجراهای نوید» با موضوع خانواده ساعت ۲۰:۰۰ پخش میشود.
مسابقه تلفنی «کتاب شیرین» نیز منعطف با ولادت امام علی (ع) و شهادت سردار سلیمانی ساعت ۱۸:۳۰ پخش میشود.
در برنامه عروسکی «پویانو» نیز خانم ستاره به همراه عروسک برنامه، پویا، به مناسبت ولادت حضرت علی (ع) در فضایی شاد و کودکانه، بخشهای مختلف برنامه را اجرا میکنند.
شبکه امید
مجموعه نمایشی کوتاه «۱۳ سالگی» است که در قالب داستانی ۱۷ دقیقهای و طی چهار روز پخش میشود و برشی از دوران نوجوانی شهید حاج قاسم سلیمانی در دهه ۴۰ ایران را روایت میکند. همچنین برنامه نمایشی «نگین سلیمانی» به مدت ۱۲ دقیقه، به توسل یک سرباز مدافع حرم به انگشتر حاج قاسم در واپسین لحظات عملیات میپردازد و «نیمهشب بغداد» نیز در قالب نمایشی ۱۵ دقیقهای، روایتی از شهادت یکی از همراهان سردار در شب ترور ایشان را به تصویر میکشد.
در حوزه پویانمایی، انیمیشن «نجات هولیر» با موضوع نقش فرماندهی حاج قاسم در دوران دفاع مقدس و منطقه کردستان و همچنین انیمیشن یکساعته «چهل شاهد» که مجموعه اقدامات و رشادتهای این شهید بزرگوار از دفاع مقدس تا مبارزه با داعش را روایت میکند، برای نوجوانان پخش خواهد شد.
انیمیشن «سرباز» نیز به مدت ۲۰ دقیقه، روز ۱۰ دی ساعت ۱۹:۳۰ از شبکه امید روی آنتن میرود که بازپخش آن در روزهای ۱۲ و ۱۳ دی پیشبینی شده است. این اثر با موضوع حضور حاج قاسم سلیمانی در کنار دیگر دلاورمردان ایرانزمین در مقابل دشمنان، در بنیاد مکتب حاج قاسم تولید شده است.
در بخش مستند، برنامه «آن روز به روایت ۲۳ نفر + پشت صحنه فیلم ۲۳ نفر» به مدت یک ساعت، روایتی از بازدید شهید حاج قاسم سلیمانی از پشت صحنه تولید این فیلم سینمایی ارائه میدهد و تکرار آن نیز ساعت ۱۹:۳۰ پخش میشود.
مستند «کارت دعوت» نیز با حضور جمعی از نوجوانان در محل شهادت حاج قاسم در بغداد، از دیگر برنامههای این ایام است.
برنامههای ترکیبی و میانبرنامهای شبکه امید نیز با محوریت این مناسبتها روی آنتن میروند که از جمله آنها میتوان به «ایران سرود» با اجرای گروههای سرود نوجوان، «روایت سلیمانی» با تکنیک موشنگرافی و کلام شهید آوینی، «یاقوت» در قالب شعرخوانی، «قصه قاسم»، «اول بسمالله»، «مثل خودش»، «یک تکه از ماه» و همچنین پخش کلیپها و نماهنگهای مرتبط با حاج قاسم سلیمانی اشاره کرد.
برنامه «عقیق و رفیق» با ساختار کتابخوانی و قرائت بخشهایی از کتابهای مرتبط با شهید سلیمانی توسط گویندگان رادیوجوان و برنامه «نبرد جانانه» در قالب مستند مسابقه با حضور نوجوانان در باغموزه تمدن برج میلاد و رقابت پینتبال با دشمن فرضی صهیونیستی، از دیگر بخشهای این بسته رسانهای است.
برنامه «هشتگ نوجوان» نیز به تهیهکنندگی مازیار غفاری و کارگردانی حسین زارعی، ویژه روز پدر و سالروز شهادت حاج قاسم سلیمانی، روزهای زوج ساعت ۱۰:۳۰ از شبکه امید پخش میشود. این برنامه با حضور شخصیتهای مؤثر فرهنگی و هنری، تلاش دارد راهکارهای خلاقانه، تجربههای موفق و مسیرهای پیشرفت فردی و اجتماعی را به نوجوانان ارائه دهد و بستری برای انتقال تجربه و الهامبخشی به نسل نوجوان فراهم کند.
همچنین برنامه زنده «رفیق» به تهیهکنندگی ماهان احمدی، به عنوان یکی از برنامههای مناسبتی شبکه امید در ایام ولادت حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) و سالروز شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی بهطور ویژه با محتوای متناسب با این دو مناسبت ساعت ۲۰ روی آنتن میرود. این برنامه با رویکرد مشارکتمحور، امکان ارتباط مستقیم نوجوانان با برنامه را فراهم کرده و تلاش دارد مخاطبان را به کنشگری فرهنگی و اجتماعی پیرامون این مناسبتها ترغیب کند.
شبکه سلامت
برنامههای «مادر کودک» و «ضربان» منعطف با این روز روی آنتن میروند و جمعه ۱۲ دی از ساعت ۷ برنامه «پدرانه» ویژه ولادت و روز پدر از شبکه سلامت پخش میشود.
برنامه «پنجره باز» نیز روز شنبه ۱۳ دی همزمان با شهادت حاج قاسم، با حضور اساتید علوم پزشکی کرمان سر مزار سردار سلیمانی روی آنتن میرود.
شبکه ورزش
میان برنامههای ویژه در خصوص میلاد و سالگرد شهادت سردار در شبکه ورزش پخش خواهد شد.
شبکه تهران سیما
شبکه تهران به مناسبت فرارسیدن میلاد با سعادت حضرت امیرالمومنین علی (ع) و روز پدر، با هدف ترویج معنویت، شادی و پاسداشت ارزشهای خانوادگی، برنامههای متنوعی را روانه آنتن میکند.
برنامه «در شهر» به پوشش مراسم و جشنهای میلاد حضرت علی (ع) و همچنین مراسم اعتکاف در دانشگاهها و مساجد استان تهران اختصاص خواهد یافت.
برنامه «تهران ۲۰» نیز ضمن گرامیداشت این مناسبت، درباره تمهیدات و برنامههای مراسم اعتکاف گفتوگو کرده و خانوادهها و نسل جوان را به حضور در این مراسم معنوی تشویق میکند.
همچنین برنامه «به خانه برمیگردیم» با حضور مجریان، پخش نماهنگ و دعوت از خواننده و کارشناس دینی همراه خواهد بود. «بچهها بیایید تماشا» نیز با نمایش انیمیشنها و کلیپهای شاد، فضایی مفرح برای کودکان ایجاد میکند. «طهرانشاط» هم با اجرای یک جنگ شاد و بانشاط، میزبان مهمانان فرهنگی و هنری بوده و با موسیقیهای متنوع به استقبال این مناسبت میرود.
برنامه «سلام تهران» روز چهارشنبه را به جشن میلاد حضرت علی (ع) با دعوت از خوانندگان، گروه سرود و پدران نمونه اختصاص داده و در دو برنامه دیگر به موضوع اعتکاف با حضور کارشناسان مذهبی میپردازد.
گروه معارف نیز برنامه «تا نیایش» را در دو قسمت با حضور مجری و کارشناس و پخش آیتمهای مرتبط، و برنامه «قرار» را در قالب یک ویژهبرنامه به مناسبت میلاد و ایامالبیض روی آنتن خواهد برد.
همچنین پخش فیلم سینمایی «پرویز خان» با موضوع جایگاه پدری، نمایش سکانسهای منتخب طنز در «کمدین» و اجرای طنز «تئاتر در صحنه» با هنرمندی قدرتالله ایزدی، از دیگر برنامههای پیشبینیشده برای این مناسبت است.
شبکه تهران به مناسبت فرارسیدن ششمین سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی، برنامه «تهران ۲۰» را با اجرای پلاتو و آیتمهای ویژه پخش میکند. این برنامه به بررسی بیانات رهبر معظم انقلاب درباره شخصیت شهید سلیمانی، خدمات ایشان در جبهه مقاومت و نیز جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی خواهد پرداخت.
برنامه «در شهر» نیز با پوشش گزارشهای تصویری، مراسم سالگرد این شهید بزرگوار را مستندسازی میکند.
در گروه اجتماعی، برنامه «سلام تهران» از تاریخ ۹ تا ۱۵ دی، میزبان کارشناسان سیاسی و تحلیلگران برای بررسی ابعاد مختلف شهادت سردار سلیمانی خواهد بود. همچنین برنامه «تهران ایران جهان» نیز با همین موضوع روانه آنتن خواهد شد.
گروه معارف در برنامه «قرار» با دعوت از کارشناس مذهبی و پخش آیتمهای مرتبط، به تبیین مفاهیم ایثار و شهادت از منظر شهید سلیمانی میپردازد.
گروه کودک و خانواده نیز در برنامههای «به خانه برمیگردیم» و «بچهها بیایید تماشا» با ارائه محتوای مناسب، معرفی این شهید را در دستور کار قرار داده است.
همچنین مستند «وعده دیدار» که به دیدار شهید سلیمانی از خانواده شهدای مدافع حرم میپردازد، در ۱۳ قسمت پخش خواهد شد. علاوه بر این، ۲۰ کلیپ و نماهنگ ویژه نیز در گرامیداشت شهید سلیمانی تولید و پخش میشود.
منبع: معاونت سیمای رسانه ملی