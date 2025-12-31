مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران از برگزاری رویداد فرهنگی هنری رونمایی از نماد «فاتح خیبر» همزمان با ولادت باسعادت امیرالمؤمنین علی (ع) خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مذهبی با اشاره به ولادت حضرت علی علیه السلام مطرح کرد: همزمان با سالروز ولادت حضرت علی (ع)، ۱۳ دی ماه ساعت ۱۸، رویداد فرهنگی هنری رونمایی از نماد «فاتح خیبر» در میدان امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد.

وی افزود: همزمان در این رویداد، نمایش بزرگ «فتح خیبر» با حضور هنرمندان برجسته و استفاده از فناوری ویدیو مپینگ خاطره جدیدی را برای حضور مردمی در رویداد فرهنگی رقم خواهد زد.

وی درباره فضاسازی شهری در روز میلاد امیرالمؤمنین (ع) نیز تصریح کرد: پرچم‌های منقش به نام امام علی (ع) و پرچم جمهوری اسلامی ایران در سطح شهر نصب شده است.

مذهبی ادامه داد: برای تسهیل حضور شهروندان امکانات شهری و فضای پارک خودرو با همکاری پلیس راهور تهران بزرگ و تمهیدات ایمنی و امدادی تدارک دیده شده تا مراسم در نهایت نظم، ایمنی و آرامش برگزار شود.

مذهبی با پرداختن به اجرای گسترده و همه‌جانبه برنامه‌های فرهنگی و محیطی سازمان زیباسازی شهر تهران به مناسبت ولادت باسعادت حضرت امام علی (ع) و گرامیداشت مقام پدر گفت: ولادت امیرالمؤمنین (ع) فرصتی است تا شهر زبان گویای مفاهیم بلند ولایت، پدری، ایثار و مردانگی باشد و سیمای شهری تهران متناسب با این مناسبت بزرگ آراسته و هویت‌مند جلوه کند.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده افزود: در همین راستا ۱۵۰ عرشه و ۱۵۰ پرتابل تبلیغاتی در سطح شهر نصب شده که شامل طرح‌های تبریک ولادت حضرت علی (ع) و همچنین طرح «ایران‌مرد» مرتبط با سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی است.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران ادامه داد: نصب سازه نمادین شمشیر ذوالفقار در باغ‌راه حضرت زهرا (س) به‌عنوان یکی از شاخص‌ترین اقدامات نمادین این ایام انجام شده تا یادآور عدالت‌خواهی، شجاعت و سیره علوی در منظر شهری باشد.

مذهبی با تشریح دیگر اقدامات گسترده سازمان تصریح کرد: چاپ و اهتزاز ۵ هزار تخته پرچم با طرح ولایت، اهتزاز ۶۵ تخته نماپرچم، چاپ و نصب کتیبه‌های بنری به متراژ ۱۰ هزار مترمربع در پیرامون میادین اصلی شهر، اهتزاز ۳۶ تخته پرچم پایه‌بلند، نصب بیش از ۲۵ هزار متر ریسه پارچه‌ای الوان و بیش از ۳۸ هزار متر ریسه نوری از جمله برنامه‌هایی است که فضای شهر را متناسب با این مناسبت فرخنده آذین‌بندی کرده است.

وی همچنین از تهیه و نصب ۲۰ المان شهری متناسب با ولادت امام علی (ع) خبر داد و افزود: این المان‌ها با رویکرد هویت‌محور و متناسب با فضای فرهنگی شهر طراحی و اجرا شده‌اند تا پیام این مناسبت بزرگ را به‌صورت ماندگار به شهروندان منتقل کنند.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران در پایان با اشاره به اجرای ویژه‌برنامه نورافشانی در روز ولادت امیرالمؤمنین (ع) خاطرنشان کرد: نورافشانی این روز فرخنده تلاشی است برای آنکه شادی این ولادت خجسته و احترام به مقام پدر، در پهنه شهر تهران به‌صورت جمعی و باشکوه به نمایش درآید.

