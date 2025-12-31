باشگاه خبرنگاران جوان -بهزاد کیامهر اظهار کرد: این جشنواره با هدف ثبت و بازنمایی تجربه‌های معنوی ‏معتکفین برگزار می‌شود و ویژه معتکفین و رابطان رسانه‌ای مساجد استان ‏کردستان طراحی شده است و شرکت‌کنندگان می‌توانند آثار خود را در سه بخش ‏عکاسی، فیلم کوتاه و متن و دل‌نوشته ادبی به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند‎. ‎

وی با اشاره به بخش‌های مختلف جشنواره گفت: در بخش عکاسی، شرکت‌کنندگان ‏می‌توانند حداقل ۱۵ و حداکثر ۲۰ عکس از فضا‌های معنوی، جمعی، هنری و ‏لحظه‌های خاص اعتکاف ارائه دهند و در بخش فیلم، تولید و ارسال کلیپ یا فیلم ‏کوتاه با زمان سه تا پنج دقیقه و با محوریت گزارش یا مراسم معنوی اعتکاف ‏مسجد پیش‌بینی شده است‎. ‎

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان کردستان ادامه داد: ‏در بخش متن نیز معتکفین می‌توانند دل‌نوشته‌ها و روایت‌های ادبی خود را از حال ‏و هوای معنوی، اتفاقات و نتایج روحی اعتکاف در قالب متنی حداقل دریک ‏صفحه ‏‎ A ۴‎رسال کنند‎. ‎

وی با تاکید بر نقش رسانه در تبیین کارکرد‌های فرهنگی و تربیتی اعتکاف یادآور ‏شد: بازنمایی هنرمندانه و صادقانه این آیین معنوی، می‌تواند زمینه آشنایی بیشتر ‏نسل نوجوان و جوان با فضای مساجد و کارکرد‌های اجتماعی آن را فراهم کند، به ‏همین دلیل در این جشنواره تلاش شده است تا نگاه خلاقانه، روایت شخصی و ‏زبان هنری شرکت‌کنندگان در اولویت داوری آثار قرار گیرد‎. ‎

کیامهر مهلت ارسال آثار را تا ۳۰ دی‌ماه ۱۴۰۴اعلام کرد و افزود: علاقه‌مندان ‏می‌توانند آثار خود را از طریق صفحه @Resane_etekaf‏ در پیام‌رسان ایتا و ‏روبیکا ارسال کنند.