باشگاه خبرنگاران جوان -بهزاد کیامهر اظهار کرد: این جشنواره با هدف ثبت و بازنمایی تجربههای معنوی معتکفین برگزار میشود و ویژه معتکفین و رابطان رسانهای مساجد استان کردستان طراحی شده است و شرکتکنندگان میتوانند آثار خود را در سه بخش عکاسی، فیلم کوتاه و متن و دلنوشته ادبی به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.
وی با اشاره به بخشهای مختلف جشنواره گفت: در بخش عکاسی، شرکتکنندگان میتوانند حداقل ۱۵ و حداکثر ۲۰ عکس از فضاهای معنوی، جمعی، هنری و لحظههای خاص اعتکاف ارائه دهند و در بخش فیلم، تولید و ارسال کلیپ یا فیلم کوتاه با زمان سه تا پنج دقیقه و با محوریت گزارش یا مراسم معنوی اعتکاف مسجد پیشبینی شده است.
مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان کردستان ادامه داد: در بخش متن نیز معتکفین میتوانند دلنوشتهها و روایتهای ادبی خود را از حال و هوای معنوی، اتفاقات و نتایج روحی اعتکاف در قالب متنی حداقل دریک صفحه A ۴رسال کنند.
وی با تاکید بر نقش رسانه در تبیین کارکردهای فرهنگی و تربیتی اعتکاف یادآور شد: بازنمایی هنرمندانه و صادقانه این آیین معنوی، میتواند زمینه آشنایی بیشتر نسل نوجوان و جوان با فضای مساجد و کارکردهای اجتماعی آن را فراهم کند، به همین دلیل در این جشنواره تلاش شده است تا نگاه خلاقانه، روایت شخصی و زبان هنری شرکتکنندگان در اولویت داوری آثار قرار گیرد.
کیامهر مهلت ارسال آثار را تا ۳۰ دیماه ۱۴۰۴اعلام کرد و افزود: علاقهمندان میتوانند آثار خود را از طریق صفحه @Resane_etekaf در پیامرسان ایتا و روبیکا ارسال کنند.