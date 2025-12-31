مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد استان کردستان از ‏برگزاری نخستین جشنواره عکس، فیلم کوتاه و تولیدات رسانه‌ای اعتکاف با ‏عنوان روایت اعتکاف در سطح استان خبر داد‎. ‎

باشگاه خبرنگاران جوان -بهزاد کیامهر اظهار کرد: این جشنواره با هدف ثبت و بازنمایی تجربه‌های معنوی ‏معتکفین برگزار می‌شود و ویژه معتکفین و رابطان رسانه‌ای مساجد استان ‏کردستان طراحی شده است و شرکت‌کنندگان می‌توانند آثار خود را در سه بخش ‏عکاسی، فیلم کوتاه و متن و دل‌نوشته ادبی به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند‎. ‎

وی با اشاره به بخش‌های مختلف جشنواره گفت: در بخش عکاسی، شرکت‌کنندگان ‏می‌توانند حداقل ۱۵ و حداکثر ۲۰ عکس از فضا‌های معنوی، جمعی، هنری و ‏لحظه‌های خاص اعتکاف ارائه دهند و در بخش فیلم، تولید و ارسال کلیپ یا فیلم ‏کوتاه با زمان سه تا پنج دقیقه و با محوریت گزارش یا مراسم معنوی اعتکاف ‏مسجد پیش‌بینی شده است‎. ‎

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان کردستان ادامه داد: ‏در بخش متن نیز معتکفین می‌توانند دل‌نوشته‌ها و روایت‌های ادبی خود را از حال ‏و هوای معنوی، اتفاقات و نتایج روحی اعتکاف در قالب متنی حداقل دریک ‏صفحه ‏‎ A ۴‎رسال کنند‎. ‎

وی با تاکید بر نقش رسانه در تبیین کارکرد‌های فرهنگی و تربیتی اعتکاف یادآور ‏شد: بازنمایی هنرمندانه و صادقانه این آیین معنوی، می‌تواند زمینه آشنایی بیشتر ‏نسل نوجوان و جوان با فضای مساجد و کارکرد‌های اجتماعی آن را فراهم کند، به ‏همین دلیل در این جشنواره تلاش شده است تا نگاه خلاقانه، روایت شخصی و ‏زبان هنری شرکت‌کنندگان در اولویت داوری آثار قرار گیرد‎. ‎

کیامهر مهلت ارسال آثار را تا ۳۰ دی‌ماه ۱۴۰۴اعلام کرد و افزود: علاقه‌مندان ‏می‌توانند آثار خود را از طریق صفحه @Resane_etekaf‏ در پیام‌رسان ایتا و ‏روبیکا ارسال کنند.

برچسب ها: کردستان ، اعتکاف ، جشنواره
خبرهای مرتبط
اعتکاف بهترین شیوه برای ترمیم گسست‌های بین نسلی و شکاف‌های معنوی
حضور بیش از چهار هزار کردستانی در مراسم اعتکاف امسال
اعتکاف امسال با رویکرد فرهنگی و متناسب با ذائقه نسل نو برگزار شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
فعالیت سامانه سرد و بارشی با برف و کولاک از فردا
بازگشت بزکوهی به دامان طبیعت هورامان ‏
برق ۱۰۶ روستای کردستان پس از برف وکولاک سنگین وصل شد
آخرین اخبار
بازگشت بزکوهی به دامان طبیعت هورامان ‏
فعالیت سامانه سرد و بارشی با برف و کولاک از فردا
برق ۱۰۶ روستای کردستان پس از برف وکولاک سنگین وصل شد
برگزاری نخستین جشنواره روایت اعتکاف در کردستان
آموزش مهارت های رقومی زمینه ساز تحول پایدار در مدارس غیر دولتی کردستان است