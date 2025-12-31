سخنگوی دولت گفت: دولت افزایش حقوق کارکنان را به نظر مجلس نزدیک و در عین حال تلاش می‌کند که بر روی افزایش قدرت خرید مردم متمرکز باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فاطمه مهاجرانی در حاشیه جلسه امروز -چهارشنبه ۱۰ دی‌ماه- هیات دولت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مجلس از افزایش حقوق ۳۰ تا ۳۵ درصدی برای سال آینده سخن می‌گوید، نظر دولت تا چه میزان نزدیک به نظر مجلس است، گفت: نظر دولت این است که افزایش حقوق کارکنان به میزانی باشد که به معیشت مردم آسیبی وارد نشود؛ از سوی دیگر باید بار تورمی افزایش حقوق را نیز در نظر داشته باشیم.

وی افزود: دولت افزایش حقوق کارکنان را به نظر مجلس نزدیک و تلاش می‌کند که بر روی افزایش قدرت خرید مردم متمرکز باشد.

سخنگوی دولت در ادامه با بیان اینکه هیات دولت در جلسه امروز با اکثریت آرا به عبدالناصر همتی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی رای اعتماد دادند، گفت: مهر تورم، کنترل نرخ ارز و مدیریت ناترازی بانک‌ها سه دستور کار مهم بانک مرکزی در دوره جدید است.

مهاجرانی گفت: در جلسه امروز رئیس‌جمهوری همچنان بر شنیدن صدای مردم برای حل مشکلات تاکید کرد. 

وی افزود: همانطور که قبلاً گفتیم اعتراضات را به رسمیت می‌شناسیم. می‌دانیم فشار اقتصادی مردم را تحت آزار قرار داده است و همه تلاش خود را برای بهبود این وضعیت به کار می‌گیریم.

سخنگوی دولت همچنین از تصویب کلیات آیین‌نامه تضمین امنیت غذایی و معیشت مردم خبر داد. 

برچسب ها: سخنگوی دولت ، حقوق کارکنان ، مجلس شورای اسلامی
