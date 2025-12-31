باشگاه خبرنگاران جوان - ستار هاشمی در حاشیه جلسه امروز -چهارشنبه ۱۰ دیماه- دولت در جمع خبرنگاران گفت: طبق مصوبه اخیر اپراتور هوش مصنوعی ایجاد میشود و این کار به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.
وی افزود: آمادگی داریم به بخش خصوصی این مجوز را اعطا کنیم.
وزیر ارتباطات با اشاره به حمله سایبری اخیر به زیرساختهای ارتباطی اظهار کرد: بعدازظهر روز یکشنبه، کشور شاهد یکی از بزرگترین و گستردهترین حملات سایبری علیه زیرساختهای ارتباطی بود. این حملات از بیش از ۱۲۰ هزار مبدأ مختلف در سراسر جهان انجام شد و یکی از اپراتورهای ارائهدهنده خدمات ارتباطی کشور را بهطور مشخص هدف قرار داد.
هاشمی ادامه داد: با تدابیر اتخاذشده، این حمله بهصورت کامل دفع و خنثی شد. مدیریت حملات سایبری در کشور در دو سطح داخلی و خارجی انجام میشود. در سطح خارجی، با استفاده از ظرفیت ارائهدهندگان خدمات اینترنتی بینالمللی و تجهیزاتی که خارج از کشور نصب شدهاند، بخشی از حملات کنترل میشود؛ با این حال، بخش عمدهای از این حملات از این لایه عبور کرده و در داخل کشور، با تکیه بر توان محصولات تولید داخل و ظرفیت شرکت ارتباطات زیرساخت، مدیریت و مهار شد.
وی تاکید کرد: این حمله که از نظر گستردگی و شدت در زمره مهمترین حملات سایبری اخیر محسوب میشود، میتوانست چالشهای جدی برای کشور ایجاد کند، اما با هوشمندی، تدبیر و تلاش شبانهروزی متخصصان حوزه ارتباطات، بدون ایجاد بحران مهار شد.
وزیر ارتباطات در پاسخ به پرسشی درباره کندی سرعت اینترنت در روزهای اخیر، یادآور شد: همزمانی این حملات سایبری گسترده موجب اشغال بخشی از پهنای باند کشور شده و همین موضوع میتواند بهطور مقطعی باعث کاهش سرعت یا اختلال در کیفیت خدمات شود. با این حال، وزارت ارتباطات تأکید دارد که ارتقای کیفیت خدمات ارتباطی از طریق اجرای پروژههای جدی و زیرساختی همچنان در دستور کار قرار دارد.