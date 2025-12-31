گروه جدایی‌طلب شورای انتقالی جنوب یمن با نادیده گرفتن تنش‌های اخیر با عربستان، هواداران خود را برای تجمع در استان استراتژیک شبوه فراخواند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - «شورای انتقالی جنوب» (گروه جدایی‌طلب در یمن که تحت حمایت امارات است) خواستار تجمع در استان شبوه در جنوب مرکزی یمن برای مطالبه «اعلام استقلال دولت جنوب» شد.

فراخوان «شورای انتقالی» در حالی صادر شده است که منابع رسانه‌ای نزدیک به «ائتلاف قبایل حضرموت» از عقب‌نشینی نیرو‌های این شورا از چندین موضع در بخش‌های «غیل بن یمین» و «غیل بن وزیر» در شمال شرقی شهر المکلا (مرکز استان حضرموت در شرق یمن) خبر داده‌اند.

این تحولات در پی تنش‌های فزاینده میان عربستان سعودی و امارات متحده عربی بر سر سیطره شورای انتقالی بر مناطق از جنوب یمن رخ می‌دهد؛ اقدامی که عربستان آن را «کودتا علیه تفاهمات موجود» قلمداد کرده است.

در همین راستا، بامداد سه‌شنبه، فرماندهی «ائتلاف سعودی» یک محموله پشتیبانی نظامی را که از سوی امارات وارد بندر المکلا در استان حضرموت شده بود، هدف حمله هوایی قرار داد. از سویی دیگر ریاض در یک بیانیه‌ی بی‌سابقه به امارات اولتیماتوم داد که ظرف ۲۴ ساعت نیروهای نظامی خود را از یمن خارج و دست از حمایت از گروه‌های جدایی طلب به خصوص شورای انتقالی جنوب در این کشور بردارد.

منبع: المیادین

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۷ ۱۰ دی ۱۴۰۴
یمنی های شجاع و غیرتمند و حامی غزه لطفا اتحادتان رو حفظ کنید دوست نداریم مثل سوریه شوید
۲
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۰ ۱۰ دی ۱۴۰۴
یمن = انصارالله = مقاومت
۲
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۴ ۱۰ دی ۱۴۰۴
مردم عزیز یمن لطفا اتحاد خود رو از دست ندهید
۲
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۵ ۱۰ دی ۱۴۰۴
یاد یحیی سریع افتادم
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
وحید
۱۶:۴۰ ۱۰ دی ۱۴۰۴
چقدر این آمریکایی ها حرومزاده هستن یمن رو هم دارن به هم میریزن
۱
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
Amir
۲۲:۱۵ ۱۰ دی ۱۴۰۴
خوب به تو چی میرسه
