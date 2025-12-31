باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - «شورای انتقالی جنوب» (گروه جداییطلب در یمن که تحت حمایت امارات است) خواستار تجمع در استان شبوه در جنوب مرکزی یمن برای مطالبه «اعلام استقلال دولت جنوب» شد.
فراخوان «شورای انتقالی» در حالی صادر شده است که منابع رسانهای نزدیک به «ائتلاف قبایل حضرموت» از عقبنشینی نیروهای این شورا از چندین موضع در بخشهای «غیل بن یمین» و «غیل بن وزیر» در شمال شرقی شهر المکلا (مرکز استان حضرموت در شرق یمن) خبر دادهاند.
این تحولات در پی تنشهای فزاینده میان عربستان سعودی و امارات متحده عربی بر سر سیطره شورای انتقالی بر مناطق از جنوب یمن رخ میدهد؛ اقدامی که عربستان آن را «کودتا علیه تفاهمات موجود» قلمداد کرده است.
در همین راستا، بامداد سهشنبه، فرماندهی «ائتلاف سعودی» یک محموله پشتیبانی نظامی را که از سوی امارات وارد بندر المکلا در استان حضرموت شده بود، هدف حمله هوایی قرار داد. از سویی دیگر ریاض در یک بیانیهی بیسابقه به امارات اولتیماتوم داد که ظرف ۲۴ ساعت نیروهای نظامی خود را از یمن خارج و دست از حمایت از گروههای جدایی طلب به خصوص شورای انتقالی جنوب در این کشور بردارد.
منبع: المیادین