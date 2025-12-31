رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت:هنوز مشخص نیست این موضوع چه زمانی و با چه سازوکاری اجرایی شود. در حال حاضر، بحث اصلی بر سر اصلاحات اقتصادی و نحوه استفاده بهینه از منابع محدود کشور است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری-حمید پورمحمدی حسینی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، در حاشیه جلسه هیئت دولت با تأکید بر لزوم پایبندی به قوانین پایه، گفت: بر اساس تکلیف قانونی، مواردی که دارای قانون پایه هستند نباید مجدداً در الزامات بودجه‌های سنواتی تکرار شوند، چرا که درج این احکام در بودجه سالانه به‌معنای محدود شدن اجرای آن‌ها به یک سال است، در حالی که قوانین پایه مبنای دائمی اجرا دارند و باید بر همان اساس عمل شود.

وی در ادامه درباره موضوع یارانه نان اظهار داشت: در ابتدای سال قرار بود تغییراتی در قیمت نان اعمال شود که منجر به افزایش قیمت شد و در مقابل، پرداختی مربوط به آن انجام نشد. این موضوع مجدداً در دستور کار رئیس‌جمهور قرار گرفته و شخصاً نیز در این خصوص با رئیس‌جمهور گفت‌وگو داشته‌ام. در حال حاضر گزارشی در این زمینه در حال تهیه است و ان‌شاءالله پس از بررسی، تصمیم‌گیری لازم انجام خواهد شد.

پورمحمدی حسینی با اشاره به تعامل دولت و مجلس در بررسی بودجه افزود: دولت و مجلس در یک افق مشترک حرکت می‌کنند و در موضوعاتی همچون حقوق کارکنان، معیشت مردم، حمایت از تولید و شفافیت منابع و مصارف، نگاه مشترکی وجود دارد. با این حال، بررسی دقیق اعداد و ارقام نیازمند گفت‌وگوی کارشناسی است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور خاطرنشان کرد: در مقطع کوتاه‌مدت امکان باز کردن تمامی اجزای بودجه و لوایح درونی آن وجود نداشت، اما اکنون کمیسیون تلفیق و کمیته‌های تخصصی زیرمجموعه آن، جلسات کارشناسی مشترکی را با همکاران ما آغاز کرده‌اند و بنده نیز در این جلسات حضور خواهم داشت. بدون تردید، از نظر کارشناسی هم‌افق هستیم و به جمع‌بندی مناسبی خواهیم رسید.

وی در پایان تصریح کرد: هدف مشترک دولت و مجلس حمایت از تولید، تقویت معیشت مردم، پشتیبانی از کارمندان و بازنشستگان و تخصیص شفاف و بهینه منابع محدود کشور به مهم‌ترین نیازهاست و در این مسیر، هماهنگی و هم‌افقی کاملی وجود دارد.

درآمدهای موهوم و هزینه‌های قطعی خط قرمز دولت در تدوین بودجه است

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، با تأکید بر ضرورت واقع‌بینی در تنظیم بودجه، گفت: خط قرمز دولت این است که بودجه نباید مبتنی بر درآمدهای موهوم و هزینه‌های قطعی و محتوم باشد، چرا که چنین ساختاری به کسری بودجه منجر شده و آثار مخربی بر اقتصاد و نرخ تورم بر جای می‌گذارد.

وی افزود: اگر درآمدها قطعی و قابل تحقق باشند، طبیعتاً امکان افزایش هزینه‌ها نیز وجود دارد، اما زمانی که درآمدها احتمالی و غیرواقعی در نظر گرفته شود و در مقابل، هزینه‌های دائمی و اجتناب‌ناپذیر تعریف شود، نتیجه آن کسری بودجه خواهد بود که دولت را ناچار به استفاده از ابزارهایی همچون استقراض، افزایش پایه پولی و در نهایت رشد نقدینگی و تورم می‌کند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور تصریح کرد: افزایش تورم بیشترین آسیب را به اقشار ضعیف جامعه وارد می‌کند و به همین دلیل، دولت نسبت به این موضوع حساسیت ویژه‌ای دارد. با این حال، در صورت وجود درآمدهای پایدار و قطعی، دولت قطعاً در زمینه هزینه‌کرد همراهی خواهد کرد.

پورمحمدی حسینی در ادامه درباره مطرح شدن یارانه ۷۰۰ هزار تومانی اظهار داشت: هنوز مشخص نیست این موضوع چه زمانی و با چه سازوکاری اجرایی شود. در حال حاضر، بحث اصلی بر سر اصلاحات اقتصادی و نحوه استفاده بهینه از منابع محدود کشور است؛ اینکه این منابع صرف تأمین کالاهای اساسی شود یا در قالب ارز ترجیحی تخصیص یابد.

وی با اشاره به تجربیات گذشته گفت: تجربه نشان داده است که پرداخت ارز ترجیحی در مسیر تخصیص تا رسیدن به مصرف‌کننده نهایی، به‌تدریج کاهش اثرگذاری پیدا می‌کند و بخش قابل توجهی از آن به دست مردم نمی‌رسد. به همین دلیل، در حال گفت‌وگو هستیم تا به‌جای پرداخت یارانه به واسطه‌ها، حمایت‌ها مستقیماً به حلقه نهایی یعنی مردم منتقل شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور تأکید کرد: این رویکرد علاوه بر حمایت مؤثرتر از معیشت مردم، می‌تواند به تقویت تولید داخلی نیز کمک کند. به‌عنوان مثال، واردات برنج خارجی با ارز ارزان به معنای پرداخت یارانه به تولیدکننده خارجی است، در حالی که با حمایت مستقیم از مردم، تولید داخلی فرصت رقابت، رشد و تقویت خواهد داشت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این موضوعات همچنان در حال بررسی و گفت‌وگو است و تاکنون جمع‌بندی نهایی در این زمینه حاصل نشده است.