باشگاه خبرنگاران جوان - مجتبی بخشی‌پور، عضو هیات رئیسه مجلس در پایان جلسه علنی امروز (چهارشنبه) بیانیه بیش از ۱۶۰ نفر از نمایندگان مجلس خطاب به حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای رئیس قوه قضاییه را به شرح زیر قرائت کرد:

«مطابق با قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب یکم بهمن‌ماه ۱۳۹۸، مجموعه قوه قضاییه از جمله رئیس قوه، دادستان کل کشور، دادستان‌های عمومی و انقلاب و سازمان بازرسی کل کشور، مسئولیت دارند با همکاری ارکان اطلاعاتی کشور، رسیدگی به اموال نامشروع و اموال حاصل از رشوه، اختلاس و سایر موارد مندرج در اصل ۴۹ قانون اساسی گه توسط رؤسا، مدیران و مسئولان دستگاه‌ها به دست آمده است را از طریق شعب ویژه در دادگاه‌های اصل ۴۹ قانون اساسی در دستور کار قرار داده و حداقل به‌صورت سالانه، علاوه بر ارائه گزارش مشروح به مجلس شورای اسلامی، گزارش اجرای احکام مربوطه را به اطلاع عموم مردم برساند.

متاسفانه علیرغم گذشت زمان قابل توجه از ابلاغ این قانون، تاکنون اقدام شایان توجهی صورت نگرفته و گزارشی در این خصوص در اختیار مجلس شورای اسلامی یا عموم مردم قرار نگرفته است.

ما نمایندگان مجلس ضمن تقدیر از تلاش‌ها و اقدامات جنابعالی در قوه قضائیه، به‌صورت جدی تقاضا داریم در اجرای این قانون تسریع نموده و در گام نخست با شفاف کردن اموال مقامات قوای مقننه و قضاییه، زمینه اجرای بدون ملاحظه و برخورد با مفسدان و رانت‌خواران را مدنظر قرار داده و در دستور کار قرار دهید.»