باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ دوم حامد شادبهر، فرمانده انتظامی رضوانشهر گفت: در پی اعلام یک فقره تیراندازی در یکی از روستا‌های تابعه این شهرستان، مأموران انتظامی در محل حاضر شدند.

او افزود: در این حادثه یک نفر بر اثر اصابت گلوله از ناحیه پهلوی راست شکم با سلاح گرم شکاری مجروح و توسط اهالی محل به بیمارستان منتقل شده است.

به گفته فرمانده انتظامی رضوانشهر، بررسی‌های اولیه حاکی است که این تیراندازی در پی اختلافات ملکی رخ داده است.

سرهنگ شادبهر تصریح کرد: مأموران انتظامی با انجام اقدامات فنی اطلاعاتی، محل اختفای عامل تیراندازی را شناسایی و پس از هماهنگی قضایی، طی یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه، متهم ۳۷ ساله را دستگیر و سلاح به‌کار رفته در این حادثه را نیز کشف و ضبط کردند.

او همچنین گفت: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

منبع: مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان