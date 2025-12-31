باشگاه خبرنگاران جوان - کوه گرین از غرب به دلفان، از شمال به نهاوند، از شرق به شهرستان بروجرد و از جنوب به شهرستان سلسله محدود میشود. گرین یکی از کانونهای آبگیر دائمی لرستان است که رودهای دز و گاماسیاب را تغذیه میکند. سفر به این کوه دل انگیز به کوه گرین از طریق روستاهای غرب شهر بروجرد، جنوب نهاوند یا شمال الشتر امکانپذیر است.
هم اکنون این کوه زیبا پس از بارشهای اخیر سفید پوش شده و جلوه بی نظیری به این منطقه بخشیده است.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده میکنید.
منبع: حسین سهرابی - همدان
