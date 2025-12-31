باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مجلس نمایندگان عراق امروز چهارشنبه شرایط نامزدی برای تصدی پست ریاست جمهوری این کشور را اعلام کرد.

دفتر رسانه‌ای مجلس نمایندگان در بیانیه‌ای اعلام کرد: «با استناد به مواد ۲ و ۳ قانون شماره ۸ سال ۲۰۱۲ (قانون احکام نامزدی برای پست ریاست جمهوری)، مجلس نمایندگان باب نامزدی برای این منصب را باز می‌کند.»

در ادامه این بیانیه آمده است: «علاقه‌مندان به نامزدی که واجد شرایط زیر هستند، باید درخواست‌های کتبی خود را به‌همراه مدارک رسمی اصلی و رزومه به هیئت‌رئیسه مجلس ارائه دهند. این مدارک باید در ساعات اداری (۹ صبح تا ۳ بعدازظهر) روز‌های چهارشنبه، یکشنبه و دوشنبه به واحد امور حقوقی مجلس در قصر‌الموتمرات تحویل داده شود و رسید دریافت کنند.»

طبق اعلام این دفتر، بر اساس ماده ۱ قانون مذکور، نامزد پست ریاست جمهوری باید دارای شرایطی باشد از جمله ۱. اصالت عراقی: متولد عراق و از پدر و مادری عراقی باشد. ۲. اهلیت و سن: دارای اهلیت کامل باشد و سن او از ۴۰ سال تمام کمتر نباشد. ۳. حسن شهرت: دارای خوش‌نامی، تجربه سیاسی و معروف به پاک‌دستی، استقامت، عدالت و وفاداری به وطن باشد. ۴. تحصیلات: حداقل دارای مدرک کارشناسی مورد تایید وزارت آموزش عالی و تحقیقات علمی عراق باشد. ۵. عدم سوءپیشینه: به جرم مخل شرف محکوم نشده باشد. ۶. پاکی از بعث‌زدایی: مشمول رویه‌های قانون «بازخواست و عدالت» یا هر رویه جایگزین آن نباشد.

شایان ذکر است که در ساختار سیاسی عراق پس از سال ۲۰۰۳، تقسیم قدرت بر اساس یک توافق نانوشته اما مرسوم به نام «محاصصه طایفه‌ای» انجام می‌شود. طبق این عرف سیاسی ریاست‌جمهوری سهم کُردها، نخست‌وزیری (که قدرتمندترین پست اجرایی است) سهم شیعیان و ریاست پارلمان سهم سنی‌ها است.

منبع: خبرگزاری رسمی عراق (واع)