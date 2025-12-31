رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ از شناسایی و دستگیری باندی از سارقان سابقه‌دار خبر داد و گفت: متهمان به ارتکاب بیش از ۷۰ فقره سرقت اعتراف کرده‌اند .

باشگاه خبرنگاران جوان- سردار علی ولیپور گودرزی، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ، اظهار داشت: به دنبال وقوع سرقت‌های خشن گوشی‌قاپی و زورگیری در پایتخت که موجب سلب امنیت و نارضایتی شهروندان شده بود، کارآگاهان پلیس آگاهی تهران بزرگ در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه، باندی از سارقان سابقه‌دار را شناسایی و دستگیر کردند؛ متهمانی که به ارتکاب بیش از ۷۰ فقره سرقت اعتراف کرده‌اند و موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره هجدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

سردار علی ولیپور گودرزی افزود: کارآگاهان با تلاش شبانه‌روزی، انجام گشت‌های محسوس و نامحسوس، اقدامات اطلاعاتی پلیسی، بررسی بانک‌های اطلاعاتی، پایش سارقان سابقه‌دار و مال‌خران گوشی‌های سرقتی و همچنین بررسی تصاویر دوربین‌های مداربسته محل‌های وقوع سرقت، موفق به شناسایی اعضای یک باند حرفه‌ای شدند.

سردار ولیپور گودرزی تصریح کرد: بررسی‌ها نشان داد اعضای این باند که همگی از اتباع افغانستانی و دارای سوابق متعدد کیفری بودند، با استفاده از سلاح سرد، گاز اشک‌آور و با توسل به زور، تهدید و ضرب‌وجرح و با استفاده از موتورسیکلت‌های لاکی، کلیک و هوندا اقدام به سرقت گوشی تلفن همراه، طلاجات و سایر اموال شهروندان می‌کردند.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: پس از هماهنگی با مقام قضایی و اخذ دستور از دادسرای ناحیه ۳۴ تهران، مخفیگاه و محل تردد متهمان شناسایی و طی عملیات غافلگیرانه و ضربتی، در حین اقدام به سرقت و پس از تیراندازی هوایی طبق قانون به‌کارگیری سلاح، اعضای این باند دستگیر شدند.

وی گفت: در این عملیات، چندین دستگاه تلفن همراه سرقتیاز متهمان کشف و دو دستگاه موتورسیکلت مورد استفاده آنان توقیف شد. متهمان پس از انتقال به اداره هجدهم پلیس آگاهی، در بازجویی‌های فنی به بیش از ۷۰ فقره سرقت اعتراف کردند.

سردار ولیپور گودرزی در پایان خاطرنشان کرد: با بررسی‌های صورت‌گرفته تاکنون بیش از ۳۰ نفر از مالباختگان شناساییشده‌اند و شناسایی سایر شکات در دستور کار پلیس قرار دارد.

توصیه‌های پلیس به شهروندان
۱. از استفاده از تلفن همراه در معابر خلوت یا پررفت‌وآمد به‌ویژه هنگام توقف موتورسیلکت‌ها در اطراف خودداری کنید.
۲. در صورت مشاهده افراد مشکوک با موتورسیکلت، سریعاً مسیر خود را تغییر داده و در مکان‌های امن و پرنور توقف کنید.
۳. از حمل طلا و زیورآلات گران‌قیمت به‌صورت نمایان در سطح شهر خودداری نمایید.
۴. در ساعات پایانی شب و مکان‌های کم‌نور، تنهایی تردد نکنید و مراقب اطراف خود باشید.
۵. در صورت وقوع سرقت، از هرگونه درگیری فیزیکی با سارقان پرهیز کرده و مشخصات ظاهری آنان، نوع وسیله نقلیه و مسیر فرار را به‌خاطر بسپارید.
۶. در سریع‌ترین زمان ممکن مراتب را از طریق تماس با شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهید.
۷. در صورت سرقت تلفن همراه، بلافاصله نسبت به مسدودسازی سیم‌کارت و اعلام شناسه IMEI به اپراتور و پلیس اقدام کنید.
۸. در صورت داشتن دوربین مداربسته، تصاویر ضبط‌شده زمان وقوع حادثه را در اختیار پلیس قرار دهید.
۹. از خرید و فروش گوشی‌های تلفن همراه بدون جعبه، فاکتور معتبر یا شماره سریال خودداری کنید.
۱۰. همکاری شهروندان با پلیس و ارائه گزارش‌های مردمی نقش مهمی در پیشگیری و کشف سریع جرایم دارد.

