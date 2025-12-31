باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - حبیب اسداله نژاد مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: با توجه به زمزمه حذف ارز ترجیحی، واردکنندگان نهاده های دامی را عرضه نمی کنند، بواسطه آنکه معاون سازمان برنامه و بودجه در برنامه تلویزیونی خبر از حذف ارز نهاده را داده بودند، درحالیکه این مقطع حذف ارز ترجیحی تصمیم غیرکارشناسی است که سلامت جامعه و امنیت غذایی را دچار مخاطره می‌کند.

به گفته وی، با توجه به آنکه حذف ارز منجر به افزایش هزینه های تولید می شود، بنابراین می‌تواند تولیدکنندگان را دچار چالش کند که براین اساس طی نامه ای مخالفت مرغداران را با حذف ارز ترجیحی مطرح کردیم چراکه حذف ارز باید بصورت تدریجی و پلکانی باشد تا تولیدکننده و مصرف کننده دچار آسیب نشوند.

اسداله نژاد ادامه داد: اگر هرچه سریع تر تکلیف ارز ترجیحی مشخص نشود و به تولیدکننده اطمینان داده نشود که تا زمان حذف ارزترجیحی دولت به وظایف خود مبنی بر تامین نهاده عمل می کند و این اطمینان داده نشود که ارز ترجیحی فعلا است، بی تردید جوجه ریزی تحت شعاع قرار می گیرد و با کاهش جوجه ریزی برای بازار مرغ شب عید و ماه رمضام دچار چالش خواهیم بود چراکه در حال حاضر شرایط برای حذف آنی ارز ترجیحی فراهم نیست، چنانچه دولت قرار است اقداماتی انجام دهد، در این مرحله حذف ارز واردات کنجاله سویا را در دستور کار قرار دهد و ۱۰۰ درصد ارز به واردات ذرت تخصیص دهند و مجدد در مرحله بعد از سال آینده ارز ذرت را حذف کنند.

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی در این مقطع زمانی منطقی نیست، گفت: در حال حاضر حذف ارز ترجیحی منطقی نیست و تامین مرغ برای ایام پایانی سال را دچار بحران می کند، بنابراین این تضمین باید به مرغداران داده شود که حذف ارز به یکباره رخ نمی دهد تا وضعیت جوجه ریزی روان شود.