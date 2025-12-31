رئیس اتاق اصناف ایران گفت در جلسه اعلام شد که تا حد امکان بتوانیم نرخ ارز را در کوتاه‌مدت، بین شش ماه تا یک سال، ثابت نگه داریم تا ثبات قیمت‌ها و بازار برای تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان حفظ شود.

باشگاه‌ خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران، در حاشیه جلسه هیئت دولت اظهار داشت: آخرین نتایج بررسی مشکلات اصناف نشان می‌دهد که پیگیری‌ها برای حل مسائل مالیاتی و سامانه‌های مرتبط ادامه دارد. 

وی با اشاره به چند محور اصلی مشکلات اصناف گفت: «یکی از مشکلات مهم، بحث مالیات بر ارزش افزوده بود، دوم، مسائل مربوط به حساب سامانه مودیان مالیاتی و سوم، موضوع بخشودگی مالیات‌ها بود.»

وی همچنین افزود: مسئله چهارم مربوط به «درگاه ملی مجوزها» بود که با پیگیری‌های انجام‌شده و دستور رئیس‌جمهور، مشکلات آن برطرف شده است.

نوده فراهانی در ادامه درباره تلاش‌ها برای تثبیت نرخ ارز و اثر آن بر تولید و توزیع کالاها گفت: «امروز با برخی وزرا جلسه داشتیم و دکتر همتی نیز قول دادند که با کارشناسان بانک مرکزی جلسات تخصصی برگزار شود تا در حد امکان بتوانیم نرخ ارز را در کوتاه‌مدت، بین شش ماه تا یک سال، ثابت نگه داریم تا ثبات قیمت‌ها و بازار برای تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان حفظ شود.»

وی تاکید کرد که این اقدامات با هدف کنترل کف بازار و حمایت از فعالان صنفی در شرایط اقتصادی فعلی انجام می‌شود.

 

