باشگاه خبرنگاران جوان - مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ در توضیح جلسه صبح امروز کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵، گفت: در این جلسه جدول ۱۴ مربوط به جدول منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها بررسی شد.

وی با بیان اینکه این بخش بودجه مستقیما بر معیشت مردم اثر دارد، افزود: کمیسیون تلفیق پیش‌بینی منابع مابه‌التفاوت بنزین، اختصاص ۲۹۰ هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم و تأمین نان و آرد و تخصیص ۸.۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالا‌های اساسی را تصویب کرد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق توضیح داد: ۲۹۰ هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم، تأمین آرد همان پیشنهاد دولت بود که تصویب شد.

یوسفی با اشاره به تخصیص منابعی برای مابه‌التفاوت بنزین تولیدی و مصرفی، گفت: اختصاص ۸.۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات و تأمین کالا‌های اساسی تصویب شد. عدد پیشنهادی دولت ۸.۸ میلیارد دلار است که معادل ۵۷۲ هزار میلیارد تومان می‌شود که نرخ ارز ترجیحی ۲۸.۵۰۰ تومان می‌شود. البته عملکرد سال جاری نشان می‌دهد که طی ۹ ماه گذشته حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی اختصاص یافته و قانون بودجه ۱۴۰۴ نیز رقم ۱۲ میلیارد دلار است؛ بنابراین این مقدار کفاف نیاز کشور را نمی‌دهد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق در ادامه گفت: روش توزیع که به منابع به ذی‌نفعان نهایی رسیده و منابع مدیریت شود و از سوءاستفاده و جلوگیری شود، مهم است و دولت باید برای آن برنامه مشخص ارائه کند؛ مجلس با هرگونه تصمیم عجولانه‌ای که منجر به افزایش هزینه تمام‌شده خانوار شود، مخالف است.