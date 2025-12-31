رستگار گفت: بیشتر مسائل و موانع صنفی با همکاری شهرداری در حال رفع شدن است و این سطح از تعامل تاکنون در تهران سابقه نداشته است. 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - حمید رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به تداوم جلسات مشترک میان مجموعه اصناف و شهرداری تهران اظهار کرد: تفاهم‌نامه مشترک میان شهرداری تهران و اتاق اصناف به امضای شهردار تهران و اتاق اصناف پایتخت رسیده و موضوعات مختلفی از جمله ساماندهی صنوف، رسیدگی به مشکلات فعالان صنفی، ایجاد شهرک‌های صنعتی تخصصی و بهبود ارتباط میان حوزه کسب‌وکار و مدیریت شهری را شامل می‌شود. 

رستگار گفت: سطح همکاری فعلی میان شهرداری و اصناف در سال‌های گذشته سابقه نداشته است. هرچند پیش‌تر نشست‌هایی برگزار می‌شد، اما این میزان دقت و عزم جدی برای رفع مشکلات کسب‌وکار‌ها کم‌نظیر است. 

رستگار با اشاره به شرایط اقتصادی کشور افزود: بخشی از مشکلات اقتصادی کشور متوجه صنوف و بخشی دیگر مستقیم بر معیشت مردم اثرگذار است. نوسانات نرخ ارز و عدم ثبات اقتصادی، فضای کار و تجارت را دشوار کرده بود، اما با پیگیری‌های صورت‌گرفته از سوی اتاق اصناف، مجلس شورای اسلامی، وزیران مرتبط و همچنین رئیس‌جمهور، امید است به‌زودی شرایط بهتری برای کسب‌وکار‌ها و در نتیجه برای مردم ایجاد شود. 

وی در پایان تاکید کرد: تعامل مستمر میان شهرداری و اتاق اصناف تهران می‌تواند زمینه‌ساز بهبود معیشت عمومی و توسعه اقتصادی شهری باشد و این روند با قوت ادامه خواهد داشت.

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۵ ۱۰ دی ۱۴۰۴
همین الان روغن در اصفهان نیست مشخصه ک جمع کردین و گرونترش کنین بسه دیگه خسته مون کردین
۰
۰
پاسخ دادن
