اردوی انتخابی تیم ملی فوتسال بانوان از اواسط دی‌ماه در مرکز ملی فوتبال با حضور ۲۰ بازیکن برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - شهرزاد مظفر سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان اسامی ۲۰ بازیکن دعوت شده به اردوی انتخابی این تیم را به شرح زیر اعلام کرد:

یگانه علیاری، ستایش یوسفی و زهرا رستگاری (گیلان)
مبینا جعفری و زینب جعفری (اردبیل)
مبینا خسروی، زینب حسین‌زاده، مهدیه دیدارخواه و آتیه اسفندی (خراسان شمالی)
اسماء جمالپور، درسا هادیان و مهرسا صادقیان (اصفهان)
صدف فانی و مبینا پارسایی (فارس)
هانیه شفیع‌خانی، سیده فاطمه حسینی، نازنین فاطمه امیری و ستایش دودانگه (قزوین)
فاطمه سادات سیدجوادی (سمنان)
دینا قربان‌زاده (مازندران)

اردوی تیم ملی فوتسال بانوان از ۱۸ تا ۲۱ دی در مرکز ملی فوتبال برگزار می‌شود.

منبع: فدراسیون فوتبال

برچسب ها: فوتسال بانوان ، تیم ملی فوتسال بانوان
