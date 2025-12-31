باشگاه خبرنگاران جوان - شهرزاد مظفر سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان اسامی ۲۰ بازیکن دعوت شده به اردوی انتخابی این تیم را به شرح زیر اعلام کرد:

یگانه علیاری، ستایش یوسفی و زهرا رستگاری (گیلان)

مبینا جعفری و زینب جعفری (اردبیل)

مبینا خسروی، زینب حسین‌زاده، مهدیه دیدارخواه و آتیه اسفندی (خراسان شمالی)

اسماء جمالپور، درسا هادیان و مهرسا صادقیان (اصفهان)

صدف فانی و مبینا پارسایی (فارس)

هانیه شفیع‌خانی، سیده فاطمه حسینی، نازنین فاطمه امیری و ستایش دودانگه (قزوین)

فاطمه سادات سیدجوادی (سمنان)

دینا قربان‌زاده (مازندران)

اردوی تیم ملی فوتسال بانوان از ۱۸ تا ۲۱ دی در مرکز ملی فوتبال برگزار می‌شود.

منبع: فدراسیون فوتبال