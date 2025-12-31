باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا رحیمی با انتشار پیامی در صفحه خود در شبکه اجماعی ایکس، با ذکر این نکته که صف‌های طولانی وام ازدواج واقعیتی است که سال‌هاست جوانان با آن مواجهند، نوشت: امروز حدود ۵۴۹ هزار نفر در صف دریافت وام هستند. منابع بانکی و فرآیند‌های اداری دو عامل اصلی طولانی شدن این صف‌هاست.

وی اضافه کرد: بانک مرکزی در حال اعمال فشار برای همکاری بیشتر بانک‌هاست و دولت هم این موضوع را به صورت جدی دنبال می‌کند. هدف روشن است؛ کاهش صف‌ها و تسریع پرداخت وام ازدواج به جوانان.

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با بیان اینکه یکی از راه حل‌های اصلی، دیجیتالی شدن فرآیند ثبت‌نام و دریافت وام ازدواج است، یادآور شد: دولت در حال ترغیب بانک‌هاست تا از طریق اپلیکیشن‌ها، این مسیر سریع‌تر، ساده‌تر و بدون مراجعه حضوری انجام شود. این اقدام فقط برای سرعت نیست، حفظ شأن و کرامت هم اهمیت دارد.

به گفته رحیمی، مراجعه مکرر به بانک‌ها و درگیری با فرآیند‌های اعتباری بایستی حذف شود. رئیس جمهوری- دکتر پزشکیان - شخصاً بر جدی گرفتن این موضوع تأکید دارند.

وی ادامه داد: توافقات اولیه با یکی از بانک‌های عمومی انجام شده و به زودی «بانک مجازی جوانان ایران» راه‌اندازی می‌شود؛ نئوبانکی ویژه وام ازدواج، اشتغال، دانش بنیان‌ها و خدمات مالی جوانان. این مسیر آینده حمایت از جوانان را متحول می‌کند.