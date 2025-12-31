باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - فرماندهی عملیات مشترک عراق امروز چهارشنبه اعلام کرد که نیروهای «ائتلاف بینالمللی» هفته آینده از پایگاه هوایی «عینالاسد» خارج خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری رسمی عراق (واع)، سپهبد «قیس المحمداوی»، جانشین فرمانده عملیات مشترک، با اعلام این خبر افزود: «میزان نفوذ از مرزهای عراق به صفر درصد رسیده است.» المحمداوی همچنین خاطرنشان کرد که در سال ۲۰۲۶، پرونده امنیتی سایر استانهای باقیمانده نیز بهطور کامل به وزارت کشور عراق واگذار خواهد شد.
اعلام خروج از عینالاسد نتیجه ماهها مذاکره در قالب «کمیته عالی نظامی» بین عراق وآمریکا است. طبق توافقی که پیشتر صورت گرفت، ماموریت نظامی ائتلاف به سرکردگی آمریکا در عراق قرار است طی یک جدول زمانبندی (تا پایان سال ۲۰۲۵ و سپتامبر ۲۰۲۶) خاتمه یابد.
اشاره المحمداوی به «سال ۲۰۲۶» و «وزارت کشور»، به معنای عبور عراق از وضعیت جنگی به وضعیت ثبات مدنی است. در عراق، ارتش مسئول امنیت شهرها در مناطق بحرانی بوده است، حالا با خروج ائتلاف و نابودی هستههای اصلی داعش، ارتش به پادگانها بازگشته و پلیس (زیر نظر وزارت کشور) مسئولیت امنیت داخلی را بر عهده میگیرد.
منبع: النشره