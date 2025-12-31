با نهایی شدن جدول زمان‌بندی خروج نیرو‌های خارجی از عراق، فرماندهی عملیات مشترک این کشور از تخلیه پایگاه عین‌الاسد در هفته آینده خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - فرماندهی عملیات مشترک عراق امروز چهارشنبه اعلام کرد که نیرو‌های «ائتلاف بین‌المللی» هفته آینده از پایگاه هوایی «عین‌الاسد» خارج خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری رسمی عراق (واع)، سپهبد «قیس المحمداوی»، جانشین فرمانده عملیات مشترک، با اعلام این خبر افزود: «میزان نفوذ از مرز‌های عراق به صفر درصد رسیده است.» المحمداوی همچنین خاطرنشان کرد که در سال ۲۰۲۶، پرونده امنیتی سایر استان‌های باقی‌مانده نیز به‌طور کامل به وزارت کشور عراق واگذار خواهد شد.

اعلام خروج از عین‌الاسد نتیجه ماه‌ها مذاکره در قالب «کمیته عالی نظامی» بین عراق وآمریکا است. طبق توافقی که پیش‌تر صورت گرفت، ماموریت نظامی ائتلاف به سرکردگی آمریکا در عراق قرار است طی یک جدول زمان‌بندی (تا پایان سال ۲۰۲۵ و سپتامبر ۲۰۲۶) خاتمه یابد.

اشاره المحمداوی به «سال ۲۰۲۶» و «وزارت کشور»، به معنای عبور عراق از وضعیت جنگی به وضعیت ثبات مدنی است. در عراق، ارتش مسئول امنیت شهرها در مناطق بحرانی بوده است، حالا با خروج ائتلاف و نابودی هسته‌های اصلی داعش، ارتش به پادگان‌ها بازگشته و پلیس (زیر نظر وزارت کشور) مسئولیت امنیت داخلی را بر عهده می‌گیرد.

منبع: النشره

برچسب ها: عین الاسد ، نظامیان آمریکا در عراق
خبرهای مرتبط
آغاز خروج نیرو‌های آمریکایی از پایگاه «عین‌الاسد»
کاهش نظامیان آمریکا در بغداد و تمرکز بر اربیل
خروج تدریجی نظامیان آمریکا از عراق آغاز شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۴ ۱۰ دی ۱۴۰۴
عالی
۰
۱
پاسخ دادن
پوتین: در اوکراین پیروز خواهیم شد
ترامپ «صلح‌طلب» امسال چند کشور را بمباران کرد؟
ادعای آکسیوس درباره محتوای گفتگوی نتانیاهو و ترامپ
شی جین پینگ قول اتحاد مجدد چین و تایوان را داد
احتمال بازگشایی گذرگاه رفح تا پایان این هفته
رایزنی تیم ترامپ با اروپا درباره «گام‌های بعدی» در اوکراین
اوکراین از حمله به یک انبار نفت در روسیه خبر داد
فعالیت ده‌ها سازمان بشردوستانه از فردا در غزه ممنوع خواهد شد
فرانسه دسترسی افراد زیر ۱۵ سال به رسانه‌های اجتماعی را ممنوع می‌کند
آخرین اخبار
احتمال بازگشایی گذرگاه رفح تا پایان این هفته
رایزنی تیم ترامپ با اروپا درباره «گام‌های بعدی» در اوکراین
شی جین پینگ قول اتحاد مجدد چین و تایوان را داد
فرانسه دسترسی افراد زیر ۱۵ سال به رسانه‌های اجتماعی را ممنوع می‌کند
فعالیت ده‌ها سازمان بشردوستانه از فردا در غزه ممنوع خواهد شد
پوتین: در اوکراین پیروز خواهیم شد
اوکراین از حمله به یک انبار نفت در روسیه خبر داد
ادعای آکسیوس درباره محتوای گفتگوی نتانیاهو و ترامپ
ترامپ «صلح‌طلب» امسال چند کشور را بمباران کرد؟
۲۰۲۵؛ سال فرار بزرگ برای صهیونیست‌ها
آغاز خروج نیرو‌های ائتلاف از پایگاه «عین‌الاسد» از هفته آینده
تاکید آنکارا بر ادغام نیرو‌های کُرد در ارتش سوریه
شروط پارلمان عراق برای منصب ریاست‌جمهوری
خیز مجدد شورای انتقالی برای جدایی از یمن
بازداشت ۱۲۵ نفر در ترکیه به ظن ارتباط با داعش
آنکارا در انتظار سفر نزدیک پوتین
طلای جهانی در مسیر ثبت بهترین رکورد ۴۶ سال اخیر
ریزش تاریخی نرخ رشد جمعیت اسرائیل
پاسخ موشکی قسد به حملات پهپادی گروه‌های وابسته به الجولانی
عقب‌نشینی ترامپ از تحریم‌های شبکه جاسوسی اسرائیل
متناقض‌گویی نتانیاهو؛ از وعده عادی‌سازی تا اشغالگری بیشتر
قطر پشت عربستان درآمد
فشار جهانی بر کی‌یف در پی حمله به اقامتگاه پوتین
دمیتریف به زلنسکی: فریب‌کاری برای تداوم جنگ بی‌فایده است
هزینه و زمان؛ دردسر تازه آمریکا در کارائیب
اعتراض کوبا به اقدامات ضد ایرانی آمریکا
جنجال‌آفرینی ممدانی با انتصاب یک وکیل سوری-آمریکایی
سوریه؛ میدان نبرد آنکارا و تل‌آویو
نتانیاهو در برزخ ترامپ؛ قمار غزه
زوال ناوگان ترامپ مقابل پهپاد ارزان