قدرت نمایی فضایی ایران، در سال سقوط ماهواره‌های دنیا + فیلم

پرتاب موفقیت آمیز سه ماهواره ایرانی، بازتاب گسترده‌ای در محافل علمی جهان داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - در سالی که کشور های دیگر در تلاش برای پرتاب ماهواره در مواردی ناموفق بوده اند، اما برنامه فضایی ایران با وجود تحریم ها توانمندتر و گسترده تر می شود.

