\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062f\u0631 \u0633\u0627\u0644\u06cc \u06a9\u0647 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0647\u0627\u06cc \u062f\u06cc\u06af\u0631 \u062f\u0631 \u062a\u0644\u0627\u0634 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u067e\u0631\u062a\u0627\u0628 \u0645\u0627\u0647\u0648\u0627\u0631\u0647 \u062f\u0631 \u0645\u0648\u0627\u0631\u062f\u06cc \u0646\u0627\u0645\u0648\u0641\u0642 \u0628\u0648\u062f\u0647 \u0627\u0646\u062f\u060c \u0627\u0645\u0627 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0641\u0636\u0627\u06cc\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0648\u062c\u0648\u062f \u062a\u062d\u0631\u06cc\u0645 \u0647\u0627 \u062a\u0648\u0627\u0646\u0645\u0646\u062f\u062a\u0631 \u0648 \u06af\u0633\u062a\u0631\u062f\u0647 \u062a\u0631 \u0645\u06cc \u0634\u0648\u062f.\n