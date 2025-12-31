باشگاه خبرنگاران جوان - محسن ذبیحی، معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر، در نشست شورای مدیران برق استان هرمزگان، به بررسی چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی صنعت برق پرداخت و بر لزوم تغییر الگوی مدیریت شبکه توزیع از حالت سنتی به مدیریت هوشمند و فعال تأکید کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان، ذبیحی در این نشست ضمن قدردانی از تلاش‌های همکاران و مدیران صنعت برق استان، بر اهمیت برگزاری چنین جلساتی در راستای هم‌افزایی، تبادل نظر و ارتقای عملکرد شرکت‌های توزیع تأکید کرد. وی با اشاره به آیات قرآن کریم پخش‌شده در ابتدای جلسه، این انتخاب را متناسب با مأموریت خدمت‌رسانی صنعت برق دانست و آن را نشانه‌ای از همدلی کارکنان برای خدمت به مردم عنوان کرد.

معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر با دعوت از مدیران اجرایی مناطق برای بیان مسائل و چالش‌ها، اظهار داشت: برخی از موضوعات مطرح‌شده برای بنده آشنا بود، اما نکات جدیدی نیز عنوان شد که پیگیری آن‌ها در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به بازدیدهای اخیر خود از استان هرمزگان افزود: خروجی این نشست‌ها باید منجر به میثاقی مشترک برای همکاری، همدلی و حل مسائل صنعت برق و خدمت‌رسانی بهتر به مردم شریف استان شود که با درایت مدیرعامل و همراهی مدیران و معاونان محقق خواهد شد.

ذبیحی در ادامه با اشاره به تحولات گسترده صنعت برق تصریح کرد: امروز در حال گذار از مدیریت سنتی شبکه توزیع به مدیریت هوشمند هستیم. دیگر صرفاً با یک شبکه توزیع ساده مواجه نیستیم، بلکه مجموعه‌ای پیچیده از نیروگاه‌های خورشیدی، خودروهای برقی و تجهیزات هوشمند نیازمند مدیریت فعال و هوشمندانه است.

وی تأکید کرد: مدیریت سنتی دیگر پاسخگوی شرایط فعلی صنعت برق نیست و ایجاد تغییرات اساسی در این حوزه، علاوه بر ارتقای عملکرد، موجب افزایش رضایتمندی مشترکان نیز خواهد شد.

در پایان این نشست، معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر ابراز امیدواری کرد با همدلی و همکاری تمامی کارکنان، گام‌های مؤثری در جهت بهبود کیفیت خدمات و پایداری برق‌رسانی برداشته شود.

همچنین در ابتدای این نشست، حمید ساعدپناه، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان، گزارشی از اقدامات انجام‌شده در حوزه هوشمندسازی، کشف و برخورد با ماینرهای غیرمجاز، توسعه فرایندهای مالی و پشتیبانی و همچنین توسعه منابع انسانی ارائه کرد.

منبع روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان