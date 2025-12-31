باشگاه خبرنگاران جوان - پلیس راهور آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای کشور را به شرح زیر اعلام کرد:
-ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر (جنوب به شمال) حدفاصل پل زنگوله تا سیاه بیشه
-ترافیک سنگین محور هراز مسیر (جنوب به شمال) محدودههای پیست آبعلی، زیار، رینه و بایجان و مسیر (رفت و برگشت) محدوده سه راهی چلاو
-ترافیک سنگین در محور فیروزکوه مسیر (جنوب به شمال) محدوده دماوند
- ترافیک سنگین در آزادراه تهران – شمال مسیر (جنوب به شمال) محدودههای تونل ۱۸ و انتهای آزادراه
-ترافیک سنگین در آزادراه تهران – پردیس حدفاصل ورودی آزادراه تا تونل شماره ۱
-ترافیک نیمه سنگین در آزادراه تهران -کرج – قزوین محدوده پل فردیس و حدفاصل گلشهر تا حصارک
-ترافیک سنگین در آزادراه قزوین – کرج – تهران محدوده سیمان آبیک و حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا استاندارد
-ترافیک سنگین در آزادراه تهران – ساوه محدوده احمدآباد مستوفی
-ترافیک سنگین در آزادراه قم – تهران حدفاصل کریم آباد تا پل شهید کاظمی
-ترافیک سنگین در محور تهران – شهریار محدوده شهر قدس
-تردد روان در محورهای محور قدیم تهران – بومهن و آزادراه قزوین - رشت مسیر (رفت و برگشت)، محور فیروزکوه، چالوس و آزادراه تهران – شمال مسیر (شمال به جنوب)
ضمنا محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی میباشند.
محورهای مسدود غیرشریانی:
۱– سرو آباد – پاوه (گردنه تته)
۲- سی سخت – پادنا (رفت و برگشت)
۳- پونل – خلخال
۴ – خوانسار – بوئین میاندشت
۵ – رودبار – کهنوج (مظفر آباد)
۶ – بوکان – مهاباد
۷ – چاهان – زرآباد
۸ – زنجان – دندی
محور دارای انسداد فصلی:
۱- گنجنامه – تویسرکان