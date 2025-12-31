جشنواره رسانه‌ای «وصالِ آرمانی» با هدف شناسایی، حمایت و معرفی قابلیت‌های فعالان حوزه رسانه و تولیدات محتوایی، برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، این جشنواره بستری برای رقابت و ارائه آثار در قالب‌های متنوع رسانه‌ای همچون فیلم کوتاه، مستند، پادکست، عکس، موشن‌گرافیک، تولیدات موبایلی و سایر قالب‌های نوین رسانه‌ای فراهم کرده است.

بر اساس اعلام دبیرخانه جشنواره، شرکت‌کنندگان می‌توانند آثار خود را با محوریت موضوعاتی از جمله روایت‌های اجتماعی، فرهنگی و رسانه‌ای، چالش‌های ارتباطی، سبک زندگی و نگاه خلاقانه به مسائل روز ارسال کنند. همچنین توجه به نوآوری، خلاقیت و روایت مؤثر از شاخص‌های اصلی ارزیابی آثار خواهد بود.

مهلت ارسال آثار تا ۳۰ دی‌ماه تعیین شده و علاقه‌مندان می‌توانند از طریق اپلیکیشن آرمان ایران به نشانی www.armaniran.app نسبت به ثبت‌نام و ارسال آثار خود اقدام کنند.

جشنواره رسانه‌ای «وصالِ آرمانی» در تلاش است تا با ایجاد فضایی رقابتی، زمینه بروز استعداد‌های رسانه‌ای و تبادل تجربه میان فعالان این حوزه را فراهم کرده و نقش مؤثری در ارتقای کیفیت تولیدات رسانه‌ای ایفا کند.

برچسب ها: جشنواره ، جشنواره رسانه ای
خبرهای مرتبط
طرح شهید آرمان در منطقه ۱۴ اجرا می‌شود؛
تثبیت الگوی پیوند مسجد، مدرسه و محله/ پیوند ۴۰ مسجد و ۴۴ مدرسه در منطقه ۱۴
همزمان با میلاد حضرت زهرا (س) صورت گرفت
همایش نسل آرمانی با حضور ۲۰۰۰ دانش‌آموز قرآنی منطقه ۱۹ در حرم مطهر امام خمینی (ره)
فراخوان جشنواره ایده‌پردازی و تجربه نوردی «وصل آرمانی» منتشر شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین وضعیت ترافیکی و جوی راه‌ها
آخرین اخبار
آخرین وضعیت ترافیکی و جوی راه‌ها
تمهیدات اتوبوسرانی برای مراسم سالگرد شهادت سردار سلیمانی
برخورد جدی پلیس راهور با صنوف مزاحم در معابر پایتخت
جمع‌آوری ۴۴۰۰ خودرو فرسوده و رها شده در سطح معابر پایتخت
جشنواره رسانه‌ای «وصالِ آرمانی» با محور تولیدات رسانه‌ای خلاق برگزار می‌شود
آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محور‌ها/ ترافیک سنگین در محور چالوس
پرداخت بخش دیگری از مطالبات مراکز درمانی از سوی سازمان تأمین اجتماعی
وجود حدود ۵۴۹ هزار نفر در صف دریافت وام ازدواج
تعامل اصناف و شهرداری تهران/ مسیر بهبود معیشت مردم در حال شکل‌گیری است
واریز مرحله ششم تسهیلات قرض‌الحسنه بازنشستگان
تعبیر شیرین خواب مادر برای مرد اعدامی
عملیات شبانه پلیس آگاهی؛ پایان کار باند خشن گوشی‌قاپی در تهران
دستگیری مخلان امنیت عمومی با شلیک پلیس
مهارت جرات‌ورزی چیست؟
رونمایی از نماد «فاتح خیبر» و آذین‌بندی گسترده شهر تهران همزمان با ولادت امیرالمؤمنین (ع)
آغاز مرمت و بازسازی خانه امین لشگر
تاکید دادستان تهران بر شناسایی نقاط حادثه‌خیز
آتش‌سوزی انبار لباس در جاده ورامین مهار شد
رئیس هلال‌احمر: انبار‌های پشتیبانی هلال احمر در کل کشور پُر است
۱۰ فوتی و ۲ مفقودی در برف و کولاک و سیلاب کشور/ بیش از ۲۵ هزار نفر امدادرسانی شدند
چند درصد تماس‌های مردمی با ۱۹۷ مربوط به شکایت از پلیس است؟
محاکمه مرد ۸۰ ساله به اتهام قتل پسرش
سرقت خشن طلا‌های مادربزرگ
طلاق به خاطر کافه‌گردی پسر جوان
انتشار گزارش مقایسه‌ای کیفیت هوای کلانشهرها/ کاهش هوای پاک و افزایش روز‌های ناسالم
آخرین جزئیات ایجاد پناهگاه در پایتخت
ترافیک سنگین در چالوس و ۳ آزادراه/ انسداد ۲۰ محور شریانی و غیر شریانی
بخش‌های خدماتی پلیس فعال است
طرح ترافیک امروز اجرا نمی‌شود
محکومیت بیش از ۸ سال برای متهمان پرونده کثیرالشاکی ساخت و فروش غیرقانونی در کهریزک