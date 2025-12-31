باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، این جشنواره بستری برای رقابت و ارائه آثار در قالبهای متنوع رسانهای همچون فیلم کوتاه، مستند، پادکست، عکس، موشنگرافیک، تولیدات موبایلی و سایر قالبهای نوین رسانهای فراهم کرده است.
بر اساس اعلام دبیرخانه جشنواره، شرکتکنندگان میتوانند آثار خود را با محوریت موضوعاتی از جمله روایتهای اجتماعی، فرهنگی و رسانهای، چالشهای ارتباطی، سبک زندگی و نگاه خلاقانه به مسائل روز ارسال کنند. همچنین توجه به نوآوری، خلاقیت و روایت مؤثر از شاخصهای اصلی ارزیابی آثار خواهد بود.
مهلت ارسال آثار تا ۳۰ دیماه تعیین شده و علاقهمندان میتوانند از طریق اپلیکیشن آرمان ایران به نشانی www.armaniran.app نسبت به ثبتنام و ارسال آثار خود اقدام کنند.
جشنواره رسانهای «وصالِ آرمانی» در تلاش است تا با ایجاد فضایی رقابتی، زمینه بروز استعدادهای رسانهای و تبادل تجربه میان فعالان این حوزه را فراهم کرده و نقش مؤثری در ارتقای کیفیت تولیدات رسانهای ایفا کند.