مسعود گرگیج، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان، از آغاز فصل برداشت محصول نارنگی در باغهای استان خبر داد و اظهار کرد: بر اساس برآوردها، امسال حدود ۸۵ هزار تن نارنگی از سطح باغهای هرمزگان برداشت خواهد شد.
وی با اشاره به جایگاه دهستان سیاهو از توابع شهرستان بندرعباس افزود: دهستان سیاهو بهعنوان قطب تولید نارنگی استان شناخته میشود و مرغوبترین نارنگیهای کشور در باغهای این منطقه تولید میشود.
گرگیج با بیان اینکه بیش از سه هزار هکتار از باغهای دهستان سیاهو زیر کشت نارنگی است، تصریح کرد: نارنگی این منطقه به دلیل کیفیت بالا و طعم مطلوب، علاوه بر تأمین نیاز استان، به سایر استانهای کشور نیز ارسال میشود.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان ادامه داد: برداشت نارنگی علاوه بر دهستان سیاهو، از باغهای شهرستانهای رودان و حاجیآباد نیز آغاز شده است.
وی با اشاره به سطح زیر کشت نارنگی در استان خاطرنشان کرد: در مجموع ۵۸۰۰ هکتار از اراضی باغی هرمزگان به کشت نارنگی اختصاص دارد و هرمزگان در تولید نارنگی مرغوب کشور پیشتاز است.
گرگیج تأکید کرد: بهمنظور افزایش کمیت و ارتقای کیفیت این محصول، اصلاح باغها و توسعه کشتهای متراکم در دستور کار سازمان جهاد کشاورزی استان قرار دارد.
