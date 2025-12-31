معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان از آغاز فصل برداشت نارنگی در استان خبر داد و گفت: امسال پیش‌بینی می‌شود ۸۵ هزار تن نارنگی برداشت شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود گرگیج، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان، از آغاز فصل برداشت محصول نارنگی در باغ‌های استان خبر داد و اظهار کرد: بر اساس برآوردها، امسال حدود ۸۵ هزار تن نارنگی از سطح باغ‌های هرمزگان برداشت خواهد شد.

وی با اشاره به جایگاه دهستان سیاهو از توابع شهرستان بندرعباس افزود: دهستان سیاهو به‌عنوان قطب تولید نارنگی استان شناخته می‌شود و مرغوب‌ترین نارنگی‌های کشور در باغ‌های این منطقه تولید می‌شود.

گرگیج با بیان اینکه بیش از سه هزار هکتار از باغ‌های دهستان سیاهو زیر کشت نارنگی است، تصریح کرد: نارنگی این منطقه به دلیل کیفیت بالا و طعم مطلوب، علاوه بر تأمین نیاز استان، به سایر استان‌های کشور نیز ارسال می‌شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان ادامه داد: برداشت نارنگی علاوه بر دهستان سیاهو، از باغ‌های شهرستان‌های رودان و حاجی‌آباد نیز آغاز شده است.

وی با اشاره به سطح زیر کشت نارنگی در استان خاطرنشان کرد: در مجموع ۵۸۰۰ هکتار از اراضی باغی هرمزگان به کشت نارنگی اختصاص دارد و هرمزگان در تولید نارنگی مرغوب کشور پیشتاز است.

گرگیج تأکید کرد: به‌منظور افزایش کمیت و ارتقای کیفیت این محصول، اصلاح باغ‌ها و توسعه کشت‌های متراکم در دستور کار سازمان جهاد کشاورزی استان قرار دارد.

