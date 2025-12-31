باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - هم اکنون نشست فعالان اقتصادی با حضور مسعود پزشکیان رئیس جمهور در شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری در حال برگزاری است. در ابتدای این نشست نمایندگان بخش خصوصی به بیان دیدگاه‌ها و خواسته‌های شان از رئیس جمهور پرداختند.

نمایندگان بخش خصوصی استان راه حل رفع مشکلات اقتصادی استان را تک نرخی کردن ارز، اصلاح قانون حقوق و دستمزد کارگران فنی و مدیران و کارمندان دولت و جلوگیری از مهاجرت نخبگان دانستند.

رفع مشکل واحد‌های صنفی به ویژه اجرای طرح فناوران ۲ شهرکرد که اشتغال ۱۸ هزار نفر را به همراه دارد از پرداخت ۲ همت برای انتقال زیر ساخت‌ها ناتوانند.

مشکل تامین کالا‌های اساسی واحد‌های صنفی و لزوم برخورد با قاچاقچیان کالا وصدور مجوز گردشگری از دیگر خواسته‌های فعالان اقتصادی استان از رییس جمهور بود.

تخصیص و مدیریت آب استان، اختصاص بودجه ردیف به اراضی و باغات استان، جذب مشارکت برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام و توقف طرح تونل بهشت آباد از دیگر خواسته‌های فعالان اقتصادی از رئیس جمهور بود.